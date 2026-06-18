توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران بوساطة باكستان في منتجع بورجنتشتوك السويسري

أعلنت سويسرا توقيع اتفاق أمريكي إيراني بوساطة باكستانية في منتجع بورجنتشتوك، يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري عن إيران، مما يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي.

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن التوقيع الرسمي على اتفاق الولايات المتحدة وإيران جرى يوم الجمعة في منتجع بورجنتشتوك السويسري، بحضور ممثلين عن البلدين و وساطة باكستان ية.

وجاء الإعلان بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة التي استمرت عدة أشهر، قادتها باكستان بدعم من عدد من الدول العربية والإقليمية. وشهدت مراسم التوقيع مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بصفته الوسيط الرئيسي، حيث وقع على مذكرة تفاهم إسلام آباد إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وأكد شهباز شريف في كلمته أن الاتفاق يمثل تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها باكستان، معبرا عن تقديره للدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية وقطر ومصر وتركيا في دعم هذه العملية.

وأوضح أن المذكرة تهدف إلى إنهاء حالة التوتر بين واشنطن وطهران، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتنص المذكرة على إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية فورا، مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار البحري المفروض على إيران. ويعد هذا البند من أهم بنود الاتفاق، نظرا لأهمية المضيق الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية والطاقة. ومن المتوقع أن يسهم رفع الحصار في استعادة توازن أسواق النفط والغاز، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الدول المعتمدة على إمدادات الطاقة من المنطقة.

كما يتضمن الاتفاق آليات لمراقبة التنفيذ من قبل طرف ثالث، على أن تتولى باكستان دور المنسق الرئيسي بالتعاون مع سويسرا التي استضافت المفاوضات. وأشاد شهباز شريف بالرئيس الأمريكي ترمب لتمسكه بالحلول الدبلوماسية، والقيادة الإيرانية لما أظهرته من حكمة وبصيرة سياسية. من جهتها، رحبت الأوساط الدولية بالاتفاق، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو خفض التصعيد في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أن توقيع المذكرة في منتجع بورجنتشتوك يعكس التزام الأطراف بالحوار البناء والبحث عن حلول سلمية للنزاعات.

وأشارت إلى أن سويسرا ستواصل تقديم الدعم اللوجستي والدبلوماسي لضمان تنفيذ الاتفاق. وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وإيران في ملفات أخرى، مثل البرنامج النووي الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي. ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التوتر والمواجهات المباشرة وغير المباشرة بين البلدين، مما يجعل الاتفاق نقطة تحول محتملة في العلاقات الدولية في الشرق الأوسط





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