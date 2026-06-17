توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للتهديدات التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية.
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية إيران الإسلامية عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها، والتي من المرتقب أن يتم توقيعها الجمعة في سويسرا. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية إيران الإسلامية بالتوقيع على مذكرة تفاهم للاستجابة للتهديدات التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية إيران الإسلامية .
وعند توقيع مذكرة التفاهم هذه، تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بالتوقيع على مذكرة تفاهم للاستجابة للتهديدات التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية
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