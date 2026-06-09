توقيع مذكرتي تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في الخدمات اللوجستية وتطوير السكك الحديدية

عقد وزير النقل السعودي جلسة مباحثات مع نظيره التركي في الرياض وتم خلالها توقيع مذكرتي تفاهم تركزان على تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية وتطوير قطاع السكك الحديدية من خلال الرقمنة وتبادل الخبرات وتقليل الأثر البيئي.

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر في الرياض جلسة مباحثات مع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، جرى خلالها توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في أحدث أساليب الخدمات اللوجستية، وتطوير قطاع السكك الحديدية بما يشمل الرقمنة وتقليل الأثر البيئي وتبادل الخبرات.

عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات مع نظيره معالي وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، الذي يزور المملكة بصحبته وفد رفيع المستوى. وتم خلال الجلسة مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وبحث تنمية آفاق الشراكة والتعاون في أنماط النقل البري والبحري والجوي والسككي.

حضر جلسة المباحثات معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الأستاذ فواز بن زنعاف السهلي، والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك. بعد ذلك، جرى توقيع مذكرتي تفاهم بين المملكة وجمهورية تركيا. تهدف المذكرة الأولى إلى التعاون في مجال أحدث أساليب تقديم الخدمات والعمليات اللوجستية، وتبادل ودعم الخبرات وأبرز المتغيرات في قطاع الخدمات اللوجستية. كما تتضمن مواءمة وتبادل السياسات والتشريعات في هذا القطاع.

أما المذكرة الثانية، فتسعى إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث تشمل تحديد مواصفات السكك الحديدية والتقنيات والابتكارات المتعلقة بها، وأنظمة الإشارات والاتصالات، ورقمنة السكك الحديدية. كما تهدف إلى الحد من التأثير البيئي للقطاع السككي، وتبادل المعرفة في أفضل الممارسات المرتبطة بتصميم السكك وتنفيذها وصيانتها وتطوير القدرات البشرية في هذا المجال





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