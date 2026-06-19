تم التوقيع على مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية في باريس بعد نقاشات محتدمة حول نتائج الحرب غير المعلنة. التحليل يشير إلى أن الاتفاق يمثل هدنة تخدم المصالح الأمريكية والإيرانية، مع إعادة نظر في المفاهيم التقليدية للنصر والهزيمة في صراعات القرن الحادي والعشرين.

في تطور مثير للجدل، تم التوقيع أمس على مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية في باريس، بعد أن كان مقرراً عقدها في سويسرا. هذا التوقيع يقطع الشك حول مصداقية البند الـ14 من الاتفاق الذي أثار نقاشات واسعة حول تحديد المنتصر والمهزوم في الحرب غير المعلنة بين الولايات المتحدة و إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

لاحظ المتابعون أن مذكرة التفاهم حظيت باهتمام إعلامي وشعبي غير مسبوق، حيث تصدرت عناوين وسائل الإعلام وملأت منصات التواصل بتحليلات وتكهنات. من الواضح أن التسريب المتعمد للمذكرة قبل التوقيع كان يهدف إلى قياس ردود الفعل الدولية، وهو ما تجلى في التصريحات المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث بدا语言ه يتأثر بمنطق النصر والهزيمة. في مؤتمر الدول السبع، وجه ترمب نقداً غير مسبوق لإسرائيل، مما يشير إلى تحول في المواقف الأمريكية.

التعجيل بالتوقيع يعكس رغبة أمريكية في فرض الأمر الواقع، خاصة على إسرائيل، بعد مشاورات سرية جرت على هامش المؤتمر. المقاربة التقليدية التي تحصر النصر والهزيمة في طرفي النزاع أصبحت غير كافية في عالم متشابك. فمنذ الحرب العالمية الثانية، تغيرت طبيعة الحروب، وأصبحت تداعياتها عالمية. 戰爭 الروسية الأوكرانية خير دليل على ذلك، حيث أثرت على أسعار القمح والطاقة في جميع أنحاء globe.

بالتالي، لا يمكن حصر الخسائر والأرباح في أطراف النزاع فقط، بل إن كل الحروب، بالمعنى الإنساني، خاسرة. فكيف يمكن الحديث عن انتصار وسقط في إيران أكثر من 3500 شخص، بينهم مئات الأطفال؟ يجب إعادة تقييم مذكرة التفاهم في سياقها السياسي والاقتصادي الأمريكي، وضمن الخطاب الإيراني الرسمي، خاصة البند الثامن الذي تؤكد فيه إيران مجدداً أنها لن تنتج أسلحة نووية أبداً. هذا التكرار يعود إلى خطاب إيراني مستمر منذ 23 عاماً رغم اعترافها ببرنامج نووي سلمي سنة 2003.

بالنسبة للولايات المتحدة، مصلحة الرئيس تتعارض مع استمرار الحرب بسبب تأثيرها على مسار السياسة الداخلية، وتداعياتها على حركة الطاقة العالمية، والضغوط من الحلفاء. كما أن ترمب يحاول تحسين علاقته مع الصين عبر خطاب مجامل، في تناقض مع الحرب التجارية القائمة. واشنطن تريد هدنة غير معلنة لوقف47 الصداع الذي تسببت به الحرب، وستستبدله بصداع آخر أخف، وأشارك هو الصداع الإسرائيلي، لأن إسرائيل لم تحقق هدفها الأكبر منذ أكتوبر 2023.

إيران، من جانبها، خسرت الكثير ولا تحتمل مزيداً من الاستنزاف، لذا فإن المذkaraو فرصة لالتقاط الأنفاس والتعافي. التوقيع يمثل هدنة للبيت الأبيض واستراحة لإيران، ولكن مستقبلها رهن بالأسابيع المقبلة





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