تقرير إعلامي يكشف عن توقيع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عقدا لمدة ثلاثة سنوات لتدريب ريال مدريد، لكن العقد لن يصبح ساري المفعول إلا إذا فاز الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في الانتخابات المقررة في 7 يونيو، حيث يشهد النادي منافسة حقيقية بعد twenty عاما.

كشف تقرير إعلامي أن المدير الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو وقع على عقد لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني ل كرة القدم لمدة ثلاثة أعوام. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن الإدارة الحالية ل ريال مدريد لن تعلن رسميا عن تعيين مورينيو إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 يونيو المقبل.

ومع ذلك، فإن عقد مورينيو البالغ من العمر 63 عاما لن يكون ساريا إلا إذا استمر فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي، في منصبه. وأعلن بيريز عن الانتخابات خلال مؤتمر صحفي استثنائي في وقت سابق من هذا الشهر انتقد فيه الصحفيين ورابطة الدوري الإسباني وتحدث عن حملة ممنهجة ضده. ويترأس بيريز البالغ من العمر 79 عاما ريال مدريد منذ عام 2009، وكان رئيسا سابقا بين عامي 2000 و2006، إلا أن النادي الملكي لم يحقق أي لقب في آخر موسمين.

ويخوض قطب الطاقة المتجددة إنريكي ريكيلمي الانتخابات الرئاسية ضد بيريز في أول انتخابات رئاسية تشهد منافسة حقيقية منذ 20 عاما، مع توقعات بفوز بيريز. دخلت مفاوضات انتقال جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد مرحلة معقدة، بعدما انهار الاتفاق المبدئي بين الطرفين وسط أجواء انتخابية حساسة داخل النادي الإسباني





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جوزيه مورينيو ريال مدريد فلورنتينو بيريز الانتخابات الرئاسية كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French aircraft company convicted of deadly plane crash, Max PayneFrench aircraft manufacturer Dassault Aviation and Boeing Aviation have been found guilty for deaths in a plane crash, with around two hundred and twenty-eight people dead on 1st June 2009 in the Atlantic Ocean.

Read more »