توقيع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. كما سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والرياض، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح من 25 إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة من 10 إلى 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج سيصل من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر ستكون متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، ستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة من 18 إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة من 25 إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج سيصل من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسطة الموج على الجزء الجنوبي





