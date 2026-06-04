توقيف صبري نخنوخ: صراع بين جبهتين داخل النظام؟

توقفت السلطات المصرية عن رجل الأعمال صبري نخنوخ، الذي حظي بعفو رئاسي وتمليكه شركة "فالكون"، لتحقيقات في اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف. وتشير الأنباء إلى أن نخنوخ سبق اتهامه في 50 قضية متنوعة، بينها بلطجة ومخدرات وحيازة سلاح وسرقة تيار كهربائي وتزوير.

أعلنت النيابة العامة في مصر حبس ه 4 أيام مع مرافقه ل تحقيقات في اتهامات بال سرقة بالإكراه وال بلطجة وال ابتزاز والسب وال قذف . وتشير الأنباء إلى أنه بفحص السجل الجنائي للمتهم الرئيسي صبري نخنوخ ، تبين أنه سبق اتهامه في 50 قضية متنوعة، بينها بلطجة ومخدرات وحيازة سلاح و سرقة تيار كهربائي وتزوير.

وقد شهدت واقعة البلطجة الأحدث له اهتماما إعلاميا وصحفيا كبيرا تضمن إبراز جرائمه والتركيز على 50 سابقة جنائية، ما قرأه فيه متابعون أن كفة عائلة الإمام أكثر رجحانا عند جهات عليا، خاصة وأن أغلب المواقع لم تذكر اسم محمد وهشام الإمام





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صبري نخنوخ صراع بين جبهتين داخل النظام توقيف حبس تحقيقات سرقة بلطجة ابتزاز سب قذف

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