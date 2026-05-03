توقف شبه كامل لحركة السفن في مضيق هرمز بعد تصريحات ترامب

أفادت وكالة بلومبرغ بتوقف شبه كامل لحركة السفن في مضيق هرمز بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يثير مخاوف بشأن الإمدادات العالمية للنفط والتوترات الإقليمية المتصاعدة. يشير انخفاض حركة الملاحة إلى قيود على الوصول إلى المضيق وتأثير الحصار البحري الأمريكي على إيران.

شهد مضيق هرمز ، الممر المائي الاستراتيجي الحيوي الذي يمر عبره حوالي 20% من الإمدادات العالمية للنفط والمنتجات النفط ية، توقفًا شبه كامل في حركة السفن يوم الأحد، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن آفاق التوصل إلى تسوية للنزاع القائم.

تشير بيانات تتبع حركة السفن إلى انخفاض حاد في عدد السفن العابرة للمضيق، حيث سجلت بلومبرغ مرور سفينتين تجاريتين إيرانيتين فقط يوم الأحد، مقارنة بتسع سفن في كلا الاتجاهين في اليوم السابق. هذا الانخفاض الكبير في حركة الملاحة البحرية يثير تساؤلات حول القيود المفروضة على الوصول إلى المضيق، ويبدو أن الوصول يقتصر على سفن معينة ذات انتماء إقليمي أو تلك التي حصلت على موافقة من السلطات الإقليمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تواصل البحرية الأمريكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل الماضي. وقد لوحظ في الأسابيع الأخيرة أن العديد من السفن تقوم بإغلاق أجهزة تحديد المواقع الخاصة بها أثناء عبورها المضيق، في محاولة لتجنب الرصد والتتبع.

وتُشير التقارير إلى أن بعض السفن التجارية الإيرانية، على وجه الخصوص، تقوم بتشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بها فقط عندما تصل إلى مياه جنوب شرق آسيا، وذلك في محاولة للتحايل على الحصار البحري الأمريكي. بعد تصريحات الرئيس ترامب، تلاشت الآمال في استعادة الملاحة الطبيعية وغير المقيدة في مضيق هرمز في المستقبل القريب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب عن عدم احتمالية قبوله للرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لتسوية النزاع، مدعيًا أن طهران لم تدفع 'ثمنًا مرتفعًا بما فيه الكفاية' عن أفعالها على مدار الـ 47 عامًا الماضية. هذا الموقف المتصلب يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية. وفي سياق متصل، اتخذت دول 'أوبك+' قرارًا بزيادة إنتاج النفط في يونيو بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد التزام سبع دول رائدة في التحالف، بما في ذلك روسيا والسعودية، بخفض الإنتاج الطوعي.

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي تقلبات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. من جهة أخرى، أكدت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن هامش المناورة المتاح للولايات المتحدة في الملف النووي الإيراني بات ضيقًا للغاية، في ظل تراكم المعطيات الميدانية والدبلوماسية الضاغطة. وقد أفاد موقع تتبع حركة السفن 'تانكر تراكرز' بأن ناقلة إيرانية عملاقة تحمل نفطًا بقيمة 220 مليون دولار تمكنت من الإفلات من الحصار البحري الأمريكي ووصلت حاليًا إلى المياه الإندونيسية.

وفي محاولة لتهدئة التوترات، قدمت إيران اقتراحًا معدلاً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإنهاء الحرب في إيران ولبنان، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد إعادة شن هجمات على إيران. وتحدد المصادر الأمريكية أن المقترح الإيراني يحدد مهلة شهر للتفاوض بخصوص إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، ووضع نهاية دائمة للحرب في إيران ولبنان. هذه التطورات المتسارعة تضع المنطقة على شفا أزمة جديدة، وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنب التصعيد





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز النفط إيران الولايات المتحدة دونالد ترامب الحصار البحري

United States Latest News, United States Headlines