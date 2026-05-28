توقعات بارتفاع شبه قياسي لدرجات الحرارة العالمية في السنوات الخمس المقبلة

تقرير أممي يتوقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمستويات شبه قياسية خلال 2026-2030، مع احتمال تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مؤقتا، وتسارع احترار القطب الشمالي.

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني في تقرير مشترك أن تصل درجات الحرارة العالمية إلى مستويات شبه قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع احتمال تجاوز مؤقت لعتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه العالم موجات حر غير مسبوقة وفيضانات وجفافاً، مما يعزز الأدلة على تسارع تغير المناخ. وأوضح التقرير أن متوسط درجات الحرارة السنوية قرب سطح الأرض قد يتراوح بين 1.3 و1.9 درجة مئوية فوق مستويات الفترة 1850-1900. وأشارت الباحثة ميليسا سيبروك من مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إلى أن الأدلة واضحة على أن المناخ يزداد سخونة، وأن درجات الحرارة العالمية في ارتفاع مستمر.

وأضافت أن فرصة الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية تتضاءل بسرعة، خاصة مع استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة. وتنبأ التقرير بأن هناك احتمالاً بنسبة 50% أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لعام واحد على الأقل بين عامي 2026 و2030. كما توقع أن تكون إحدى السنوات بين 2026 و2030 أكثر حرارة من العام القياسي 2024، الذي شهد تجاوزاً مؤقتاً لعتبة 1.5 درجة مئوية لأول مرة.

ومع ذلك، أكد التقرير أن هذا التجاوز المؤقت لا يعني فشل اتفاق باريس، لأنه يقيس متوسطاً طويل الأجل على مدى 20 عاماً، لكن كلما اقترب العالم من هذه العتبة زاد احتمال تجاوزها بشكل متكرر. وفيما يتعلق بالقطب الشمالي، رجح التقرير ارتفاع درجات الحرارة شتاءً بأكثر من 3.5 أمثال المتوسط العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى نحو 2.8 درجة مئوية فوق خط الأساس (1991-2020).

وحذرت سيبروك من أن هذا الاحترار المتسارع في القطب الشمالي قد يؤدي إلى اضطراب الأنظمة الجوية وظواهر أكثر حدة، خاصة في المناطق الشمالية من العالم. وأكدت أن الدراسات العلمية تشير إلى أن فرصة الحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية تتضاءل بسرعة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لخفض الانبعاثات. يذكر أن هذا التقرير يأتي في إطار التحديثات السنوية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حول التوقعات المناخية، ويهدف إلى توفير معلومات دقيقة لصناع القرار لمواجهة التحديات المناخية.

ويشير التقرير إلى أن الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي للاحترار، وأن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه ما لم تتخذ إجراءات جذرية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويحث التقرير الدول على تسريع جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الهشة مثل القطبي والمناطق الساحلية





