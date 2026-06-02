توقعات المركز الوطني للأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية ورياح نشطة على بعض المناطق.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية ورياح نشطة على بعض المناطق، مع تقلب في درجات الحرارة بين 25 و35 درجة مئوية، وتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق، مع تشكيل أمواج قوية على السواحل. ويرجى من الأهالي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الظروف الجوية، وعدم الخروج إلا في الحاجة القصوى، وتجنب السفر إلى المناطق المتأثرة، وعدم التخلي عن المنزل إلا بعد تأكيد الأمن من قبل السلطات.

توقعت المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة ب رياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسطة الموج على الجزء الجنوبي. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة الطقس الحالية على مدار اليوم، مع تقلب في درجات الحرارة بين 25 و35 درجة مئوية، وتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق، مع تشكيل أمواج قوية على السواحل.

ويرجى من الأهالي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الظروف الجوية، وعدم الخروج إلا في الحاجة القصوى، وتجنب السفر إلى المناطق المتأثرة، وعدم التخلي عن المنزل إلا بعد تأكيد الأمن من قبل السلطات. ويتمنى المركز الوطني للأرصاد الأمن والسلامة لجميع المواطنين، ويرجى منهم التعاون مع السلطات في هذه الظروف الصعبة. وسيتم تحديث المعلومات الجوية بشكل دوري، وسيتم إبلاغ أي تغييرات في حالة الطقس، لضمان إجراء قرارات محكمة.

ويرجى من جميع المواطنين الاطلاع على المعلومات الجوية بشكل دوري، وعدم الاكتفاء بالتجربة الشخصية، وعدم النسيان أن المعلومات الجوية هي المساعدة الأساسية في اتخاذ القرارات الصحيحة. وسيتم إرسال تحديثات جديدة بانتظام، وسيتم إبلاغ أي تغييرات في حالة الطقس، لضمان إجراء قرارات محكمة. ويرجى من جميع المواطنين الاطلاع على المعلومات الجوية بشكل دوري، وعدم الاكتفاء بالتجربة الشخصية، وعدم النسيان أن المعلومات الجوية هي المساعدة الأساسية في اتخاذ القرارات الصحيحة.





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هطول الأمطار الرعدية رياح نشطة درجات الحرارة أمطار متوسطة إلى غزيرة أمواج قوية على السواحل

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

التحالف: مقتل 240 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 25 آلية حوثية في شبوة | صحيفة المواطن الإلكترونيةالتحالف: مقتل 240 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 25 آلية حوثية في شبوة أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية

Read more »

35 قتيلاً وأكثر من 25 مصاباً بعد قصف استهدف سوقاً في الخرطومقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، الأحد، إن جثث 35 قتيلا وأكثر من 25 مصابا استقبلها مستشفى «بشائر» التعليمي بعد قصف جوي استهدف سوقا في الخرطوم.

Read more »

35 قتيلاً وأكثر من 25 مصاباً بعد قصف استهدف سوقاً في الخرطومقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، الأحد، إن جثث 35 قتيلا وأكثر من 25 مصابا استقبلها مستشفى «بشائر» التعليمي بعد قصف جوي استهدف سوقا في الخرطوم.

Read more »

أولمبياد باريس.. مصر تهزم المجر في كرة اليدبنتيجة 35-32، وإسبانيا تتخطى بصعوبة عقبة سلوفينيا 25-22 - Anadolu Ajansı

Read more »

35 قتيلا في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من غزة بينهم 25 من منتظري المساعداتأفادت مصادر في مستشفيات غزة بمقتل 35 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة بالقطاع بينهم 25 من منتظري المساعدات.

Read more »

ما هي نسب الرسوم الجديدة التي حددها ترمب على عشرات الدول؟الرسوم الجمركية على سوريا ستكون 41% وعلى العراق 35% وليبيا والجزائر 30% وتونس 25% والأردن 15%.

Read more »