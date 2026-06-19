توقعات الطقس: أمطار رعدية ورياح نشطة على مرتفعات جازان عسير الباحة ومكة المكرمة

تقرير الأرصاد يتضمن توقعات بأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق متعددة ويرصد حالة البحر الأحمر والخليج العربي ومشاركة المملكة في مؤتمر السياحة العالمي.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقرير اليوم مشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان عسير الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة واستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية خاصة على الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط والجنوبي وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

في إطار التزامها الدائم بالارتقاء بالتعاون الدولي participate المملكة في الدورة 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بمدينة طليطلة الإسبانية





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