توقعات الطقس: ارتفاع الحرارة، رياح غبارية وأمطار رعدية على عدة مناطق

المركز الوطني للأرصاد يُحذّر من ارتفاع درجات الحرارة على الشرقية والمدينة المنورة وتبوك، وتوقع رياح غبارية قوية، بالإضافة إلى فرص أمطار رعدية على جازان وعسير ومكة، مع تفاصيل حول حالة البحر في البحر الأحمر والخليج العربي.

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس لهذا اليوم، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على عدة مناطق من المملكة العربية السعودية. يتوقع الخبراء أن تشهد أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، إلى جانب الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما قد يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي التعرض للحرارة الشديدة.

كما ستسود رياح نشطة محملة بالغبار على هذه المناطق، مما قد يفاقم من ظروف التهوية ويزيد من مستويات الغبار في الجو. في الوقت نفسه، ستستمر فرص حدوث أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وقد تمتد هذه الظواهر إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، محدثةً ظروفًا مناخية متقلبة تتطلب متابعة دقيقة من قبل السكان والسلطات المعنية.

أما فيما يخص حالة البحر، فقد أوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على السواحل الشرقية للبحر الأحمر ستتجه شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 17 و 36 كيلومترًا في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط من السواحل، بينما ستتجه جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و 25 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي. من ناحية ارتفاع الموج، من المتوقع أن يتراوح بين نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وبين نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، مع حالة بحرية تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة على الشمال والوسط، وخفيفة على الجنوب.

أما على سواحل الخليج العربي، فتتوقع السلطات رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 إلى 36 كيلومترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وتزداد سرعتها لتصل إلى 20 إلى 40 كيلومترًا في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. سيتراوح ارتفاع الموج على الشمال بين نصف متر ومتر ونصف، بينما قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، مع حالة بحرية خفيفة إلى متوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الظروف المناخية قد تستمر لعدة أيام، مما يستدعي من الجهات المختصة اتخاذ تدابير احترازية لحماية البنية التحتية وتوعية الجمهور بضرورة اتخاذ إجراءات سلامة، مثل تجنب السفر غير الضروري في أوقات الرياح القوية وتخفيف الأنشطة الخارجية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كما يُنصح السائقون بخصوصية القيادة في ظروف الغبار المتصاعد، والتأكد من صيانة مركباتهم قبل الخروج على الطرق السريعة.

تظل المتابعة المستمرة لتحديثات المركز الوطني للأرصاد ضرورية لتحديد أي تغيرات مفاجئة في الطقس والاستعداد لها بشكل مناسب





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