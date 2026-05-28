توقعات الأرصاد للعيد: ارتفاع الحرارة وسلاسل رياح وغبار في مناطق متعددة

المركز الوطني للأرصاد يتوقع ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بالمنطقة الشرقية، وتستمر رياح غبارية نشطة في مناطق مكة والمدينة والرياض، مع عواصف رعدية محتملة على مرتفعات جازان وعسير. كما تُعلن وزارة البيئة عن نجاح الخطط التشغيلية خلال عيد الأضحى، وتُسجل الأحساء أعلى حرارة 47 درجة مئوية.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريره اليوم حول حالة ال طقس في المملكة العربية السعودية، متوقعًا أن تشهد بعض مناطق المنطقة الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة العظمى، وقد يصل هذا الارتفاع إلى مستويات قياسية خلال ساعات النهار.

وفي الوقت نفسه، سيستمر تأثير الرياح النشطة ذات القدرة على رفع الغبار على عدة مدن ومناطق تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، مع احتمال حدوث عواصف رعدية ممطرة مصحوبة برياح قوية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد أيضًا إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة. يتوقع أن تتراوح سرعات الرياح السطحية على البحر الأحمر بين 20 و45 كيلومترًا في الساعة على الشمال والوسط باتجاه شمالي غربي، وبين 12 و32 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي باتجاه شمالي غربي إلى غربي، بينما سيستمر ارتفاع موج البحر من متر إلى مترين على الشمال والوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجنوب، مع حالة بحر متوسط الموج إلى خفيف في المناطق الجنوبية.

أما في الخليج العربي، فتتوقع هيئة الأرصاد أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية على الشمال والوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجنوب، بسرعة تتراوح بين 12 و35 كيلومترًا في الساعة. وستتراوح ارتفاعات الموج من نصف متر إلى متر ونصف، مع حالة بحر خفيف إلى متوسط.

وفي سياق متصل، أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض عن نجاح الخطط التشغيلية والرقابية التي تم تنفيذها خلال اليوم الأول من موسم عيد الأضحى المبارك، حيث تم ضمان سلامة الخدمات العامة وتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة الاحتفال الديني. وقد سادت أجواء إيمانية واحتفالية كافة المحافظات، حيث توافد المصلين إلى مساجدهم منذ الصباح لإتمام صلوات العيد في بيئات آمنة ومطمئنة.

وفي تقرير منفصل للمركز الوطني للأرصاد، سُجل أعلى معدل حرارة في اليوم الأربعاء 10 ذو الحجة 1447هـ في محافظة الأحساء، حيث بلغت درجة الحرارة 47 درجة مئوية، مسجلاً بذلك أعلى قيمة مسجلة في المملكة لهذا اليوم. كما شاركت وفود المملكة في مؤتمر ومعرض نافسا الدولي 2026، بمشاركة نوعية تضم 20 جامعة سعودية تحت رعاية وزارة التعليم، ما يعكس التزام المملكة بتطوير البحث العلمي والتعليم العالي.

وفي ختام اليوم، أقيمت صلوات عيد الأضحى في المسجد الحرام، حيث تولى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز الخطبة، مشددًا على روح التسامح والرحمة في هذه المناسبة، وأدّى المصلون الصلوات في أجواء روحانية خالية من أي مخاطر جوية، ما يعكس نجاح الجهود الأمنية والرقابية التي تبذلها الجهات المختصة لضمان سلامة المصلين خلال هذا العيد المبارك





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ارتفاع الحرارة رياح غبارية عواصف رعدية عيد الأضحى البيئة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إعطاء 47 مليونًا و744 ألف جرعة من لقاح كورونا في السعودية | صحيفة المواطن الإلكترونيةإعطاء 47 مليونًا و744 ألف جرعة من لقاح كورونا في السعودية كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (47) مليونًا و(744) ألفًا و(577)

Read more »

جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 47 مليونًا و809 آلاف | صحيفة المواطن الإلكترونيةجرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 47 مليونًا و809 آلاف كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (47) مليونًا و(809) آلاف و(541)

Read more »

ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة، خلال أسبوع في عدد من مناطق المملكة.

Read more »

ضبط 47 مواطنًا و11 سودانيًّا ارتكبوا مخالفات رعي | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبط 47 مواطنًا و11 سودانيًّا ارتكبوا مخالفات رعي ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 59 مخالفًا لنظام البيئة, 47 مواطنًا، و11 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم

Read more »

3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونية3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية وتسجل مدن الدمام وحفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية، بينما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17

Read more »

أمانة الرياض تعلن فعاليات يوم التأسيس بـ47 موقعًاأعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنظيم 47 فعالية متنوعة بالتعاون مع 47 بلدية ضمن نطاقها الإشرافي، تتوزع على مواقع متعددة في العاصمة ومحافظاتها، وذلك بمناسبة

Read more »