توقعات الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة في أجزاء من المملكة

توقعت المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء شديدة الحرارة في أجزاء من المملكة، مع نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

توقعت المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء شديدة الحرارة في أجزاء من المملكة، مع نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق. وذكر أن الأجواء شديدة الحرارة في منطقتي الرياض و الشرقية ، مع نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقتين.

كما أشار إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وسجلت الأحساء أعلى درجة حرارة متوقعة في المملكة بواقع 49 درجة مئوية، تلتها صحراء الدهناء بـ48 درجة، فيما بلغت الحرارة 47 درجة في الدمام والخرج والصمان، و46 درجة في الرياض وحفر الباطن وروضة التنهات.

وفي المرتفعات الجنوبية يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أبها والباحة والطائف والسودة، مع أجواء معتدلة نسبيًا مقارنة ببقية مناطق المملكة، حيث تسجل السودة 26 درجة مئوية كأعلى حرارة متوقعة. كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، تشمل سكاكا وعرعر والقريات وطريف ورفحا، إضافة إلى بعض محافظات منطقة المدينة المنورة والسواحل الشمالية للبحر الأحمر.

وعلى صعيد الملاحة البحرية، تكون الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تصل إلى 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، مع حالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج. أما في الخليج العربي، فتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة تصل إلى 27 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، مع بحر خفيف الموج





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