توقعات الطقس: استمرار هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة، مع رياح نشطة على 10 مناطق وارتفاع الحرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة وشرورة ووادي الدواسر.

توقّع ال مركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة، مع رياح نشطة على 10 مناطق و ارتفاع الحرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة وشرورة ووادي الدواسر، وتحذيرات من عوالق ترابية وأتربة مثارة في عدة مناطق.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين 22-12-1447هـ الموافق 8 يونيو 2026م، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى مناطق نجران والرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة.

وأوضح التقرير أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها في عدد من المناطق، حيث تسجل مكة المكرمة ووادي الدواسر وشرورة 45 درجة مئوية، فيما تبلغ 44 درجة في الرياض والأحساء، و43 درجة في المدينة المنورة والدمام وبريدة. وأشار إلى أن المرتفعات الجنوبية الغربية ستشهد أجواءً أكثر اعتدالًا، مع توقعات بأمطار رعدية ورياح نشطة في أبها والباحة والسودة، حيث تسجل السودة أدنى درجة حرارة صغرى بواقع 14 درجة مئوية.

وفي تفاصيل الظواهر الجوية، ستشهد مناطق الرياض والخرج وبريدة وحفر الباطن وروضة التنهات وصحراء الدهناء والصمان عوالق ترابية، بينما تتأثر مناطق الجوف والحدود الشمالية برياح نشطة وأتربة مثارة، خاصة في سكاكا والقريات. وبيَّن التقرير أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 16 و38 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة باتجاه خليج العقبة.

كما يرتفع الأمواج بين نصف متر ومتر ونصف، ويصل إلى مترين في بعض المواقع، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج. أما في الخليج العربي، فتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة على الجزءين الأوسط والجنوبي، مع أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين، وحالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

ودعا المركز إلى متابعة التحديثات الجوية المستمرة، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار الرعدية والرياح النشطة والأتربة المثارة، حفاظًا على السلامة العامة





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مركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية رياح نشطة ارتفاع الحرارة توقعات الطقس

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