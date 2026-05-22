توقعات الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، والعسير، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة عسير. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 – 38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

