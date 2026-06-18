توقعات بعودة 70% فقط من تدفقات نفط هرمز مستويات ما قبل الحرب

تحليل جديد من جولدمان ساكس يشير إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز قد لا تتعدى 70% من مستويات ما قبل الحرب丕 حتى مع استئناف الحركة، مع تسريع المنتجين الخليجيين اعتماد مسارات بديلة عبر خطوط أنابيب وموانئ جديدة خارج المضيق.

قد لا تعود تدفقات ال نفط عبر مضيق هرمز إلى مستواها السابق للحرب بالكامل، حيث تشير توقعات بنك جولدمان ساكس إلى إمكانية استعادة ما يقارب 70 بالمائة فقط من تلك التدفقات، مع اعتماد المنتجين الإقليميين بشكل متزايد على مسارات بديلة.

وفي مذكرة تحليلية صدرت في 17 يونيو بعنوان "70 بالمائة من تدفقات هرمز قبل الحرب قد تصبح الـ100 بالمائة الجديدة"، أشار المحللون بمن فيهم يوليا زيستكوفا غريغسبي إلى أن استئناف صادرات الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب يتطلب زيادة تدفقات النفط عبر المضيق بحوالي 13 مليون برميل يومياً فوق المستويات الحالية. وتوقع المحللون اكتمال هذه الزيادة في الشحنات بحلول نهاية الشهر المقبل، مع إمكانية تعافي إنتاج region الخليج بالكامل بحلول أكتوبر.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أن المضيق كان يستضيف في السابق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط ومشتقاته. تترقب الأسواق العالمية استئناف الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط منطقة الخليج بالأسواق العالمية، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق. ومع اندلاع الصراع، انخفضت شحنات الخام بشكل حاد بسبب الحصار المزدوج من قبل طهران وواشنطن، مما أدى إلى شبه انقطاع تام للحركة ودفع أسعار النفط إلى ارتفاع قوي قبل أن تبدأ بالتراجع لاحقاً.

وخلال فترة الأزمة، لجأ المنتجون الإقليميون مثل السعودية والإمارات والعراق إلى تعزيز البنية التحتية البديلة التي تتجاوز نقطة الاختناق في هرمز، مما ساهم في استمرار تدفقات الطاقة إلى العالم. وعززت أرامكو السعودية استخدام خط أنابيب عبر الحدود ينقل الخام إلى ساحل البحر الأحمر، بينما اعتمدت الإمارات على خط أنابيب إلى ميناء الفجيرة خارج المضيق، ووجه العراق شحناته إلى ميناء جيهان التركي.

الواقع الحالي يُظهر تدفقات مرئية عبر هرمز تبلغ حوالي 1.3 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى 1.6 مليون برميل من خليج عُمان قد تكون مرتبطة" بالعمليات العابرة غير المعلنة" وفقاً لتحليلات غولدمان ساكس. في المقابل، تمر حوالي 7.5 مليون برميل يومياً عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، إلى جانب الفجيرة وجيهان. ويُرى أن نقص السفن لن يكون عائقاً رئيسياً أمام استعادة التدفقات، حيث تبلغ السعة الفارغة للناقلات المتاحة داخل المضيق أو within five days sailing نحو 860 مليون برميل.

ومع ذلك، قد تظل بعض ملكيات السفن متحفظة إزاء إعادة الناقلات عبر هذا الممر الحيوي. في تطور منفصل، أعلنت الإمارات هذا الشهر عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد الكامل على مضيق هرمز، عبر توسيع موانئها الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان على ساحل خليج عُمان، وبناء ميناء جديد واحد على الأقل في المنطقة نفسها.

وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي في مقابلة: "نتحرك نحو الوصول إلى صفر اعتماد على هرمز، سواء كان المضيق مفتوحاً أم لا"، مضيفاً: "سيُعاد فتح المضيق ونأمل أن يحدث ذلك سريعاً، لكننا لن نوقف الخطة الجديدة". وفي الوقت نفسه، تبحث الكويت عن بدائل عبر خطوط الأنابيب لتصدير خامها، حيث أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح أن الشركة تجري محادثات مع السعودية والإمارات لتوسيع شبكات الأنابيب لاستيعاب الإنتاج الكويتي.

على صعيد الأسواق، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المؤشر العالمي للنفط الخام، إلى ما دون 78 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس، بعد أن بلغت ذروتها بأكثر من 126 دولاراً في أواخر أبريل بسبب الحرب





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