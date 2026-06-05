توقعات الطقس: هطول أمطار رعدية ورياح نشطة في بعض المناطق

توقعت مراكز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، مع رياح نشطة وزخات برد. كما تستمر رياح مثيرة للأتربة قد تسبب شبه انعدام للرؤية في أجزاء من الشرقية.

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع رياح نشطة و زخات برد .

كما تستمر رياح مثيرة للأتربة قد تسبب شبه انعدام للرؤية في أجزاء من الشرقية، مع تباين في سرعات الرياح وحالة البحر بالبحر الأحمر والخليج العربي. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، والتي قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 15 - 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 23 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما يتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، مع حالة البحر التي ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج. وفي الخليج العربي، ستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعات تتراوح بين 15 - 32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، و20 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

كما يتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، مع حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج





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