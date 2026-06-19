توقعات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة في مكة والمدينة وأمطار رعدية في المرتفعات الجنوبية

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع احتمال شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية خاصةً على الأجزاء الساحلية. كما يبقى احتمال هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة قائمًا على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب مرتفعات مكة. وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية في الشمال والوسط، وغربية في الجنوب، بسرعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة، وارتفاع موج يصل إلى مترين ونصف مع حالة بحر متوسطة إلى مائجة. أما في الخليج العربي فالرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية في الشمال، وشمالية غربية في الوسط والجنوب، بارتفاع موج نصف متر إلى متر وحالة بحر خفيفة.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع احتمال شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية خاصةً على الأجزاء الساحلية منهما.

وذكر المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وتشمل التوقعات على صعيد البحر الأحمر أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، ليصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، مع حالة بحر متوسطة الموج قد تبلغ حد المائج. وفي ما يتعلق بالخليج العربي، فالتوقعات تشير إلى أن الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والجنوبي، بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة، مع ارتفاع موج يتراوح بين نصف المتر ومتر واحد، وحالة بحر خفيفة الموج





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الرياح النشطة الأتربة والغبار انعدام الرؤية أمطار رعدية مرتفعات جازان عسير الباحة البحر الأحمر الخليج العربي

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