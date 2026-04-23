توقعات أسعار الفضة والذهب: استقرار ثم انخفاض مع تشابهات بأزمة الطاقة عام 1979

تحليل لأسعار الفضة والذهب من قبل euler، يتوقع استقرار سعر الفضة حول 75 دولارًا للأونصة هذا العام وانخفاضه إلى 65 دولارًا بحلول 2027، بينما يتوقع بقاء سعر الذهب فوق 4000 دولار للأونصة في 2026 ثم الاستقرار عند 4000 دولار ثم الانخفاض إلى 3500 دولار بحلول 2027، مع مقارنة بالوضع الاقتصادي في أزمة الطاقة عام 1979.

توقعات أسعار الفضة و الذهب : تحليل شامل من euler مع نظرة على التشابه مع أزمة الطاقة عام 1979 أفاد نيكانور خالين، كبير المحللين في شركة euler ، في دراسة حديثة بأن متوسط سعر الفضة لهذا العام من المتوقع أن يستقر حول 75 دولارًا للأونصة، مع توقعات بانخفاضه إلى 65 دولارًا بحلول عام 2027، بالتزامن مع عودة أسعار الذهب إلى مسارها الطبيعي التدريجي.

يأتي هذا التوقع بعد أن سجلت الفضة مستويات قياسية تاريخية تجاوزت 120 دولارًا للأونصة في شهر يناير الماضي. وأشار خالين إلى أن العلاقة السعرية بين الذهب والفضة قد عادت إلى معدلاتها الطبيعية، مما يعني أن الفضة لم تعد تستفيد من دعم إضافي ناتج عن ارتفاع أسعار الذهب. وتستند هذه التوقعات إلى تحليل دقيق لعدة عوامل مؤثرة في سوق المعادن الثمينة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية العالمية، والأحداث الجيوسياسية المتصاعدة.

كما أن الدراسة تؤكد على أهمية مراقبة أداء البنوك المركزية وتأثير قراراتها على أسعار المعادن، بالإضافة إلى التغيرات في تكاليف التعدين وتأثيرها على المعروض من الذهب والفضة. التحليل يركز بشكل خاص على تأثير التضخم المتزايد، والذي يعتبر محركًا رئيسيًا لارتفاع أسعار المعادن الثمينة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على التكاليف الإنتاجية. وتشير الدراسة إلى أن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين بشأن التقلبات المحتملة في أسعار المعادن الثمينة، وأن يتبنوا استراتيجيات استثمارية متنوعة لتقليل المخاطر.

وفيما يتعلق بالذهب، تتوقع الدراسة أن تظل أسعاره فوق حاجز 4000 دولار للأونصة خلال عام 2026، مدفوعة بالطلب المتزايد من البنوك المركزية، وارتفاع تكاليف التعدين، وتسارع التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط. وتشير الدراسة إلى أن البنوك المركزية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الذهب، حيث أن عمليات الشراء الكبيرة من قبل هذه البنوك يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

كما أن ارتفاع تكاليف التعدين يساهم في زيادة أسعار الذهب، حيث أن شركات التعدين تحتاج إلى رفع الأسعار لتعويض ارتفاع التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، فإن التضخم المتزايد يعتبر محركًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الذهب، حيث أن المستثمرين يلجأون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل ارتفاع الأسعار. وتتوقع الدراسة أنه بحلول عام 2027، من المتوقع أن تستقر أسعار الذهب عند حوالي 4000 دولار للأونصة، ثم تواصل انخفاضها إلى 3500 دولار.

هذا الانخفاض المتوقع يعكس توقعات بتخفيف الضغوط التضخمية وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. ويؤكد المحلل على أن هذه التوقعات تعتمد على افتراضات معينة، وأن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب والفضة في المستقبل. وقارن المحلل نيكانور خالين الوضع الحالي بـ'أزمة الطاقة عام 1979'، التي أدت إلى تضخم حاد وارتفاع قياسي في أسعار المعادن النفيسة، حيث قفز سعر الذهب بنسبة 210% بين عامي 1978 و1980.

ويشير هذا التشابه إلى أننا قد نشهد ارتفاعًا مماثلاً في أسعار المعادن الثمينة في المستقبل، إذا استمرت الظروف الاقتصادية والجيوسياسية في التدهور. في يناير، بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 5600 دولار للأونصة. ثم، وعلى الرغم من تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط، شهد شهر مارس أكبر انخفاض شهري له منذ عام 2013، بنسبة 10.4% ليصل إلى حوالي 4700 دولار للأونصة. ويبلغ السعر حاليًا 4760 دولارًا للأونصة.

وقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عقب إعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن تصاعد التضخم واستمرار بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة. ويؤكد المحلل على أن هذه الأحداث الجيوسياسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار المعادن الثمينة، وأن المستثمرين يجب أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر. وتشير الدراسة إلى أن أسعار المعادن الثمينة من المرجح أن تظل متقلبة في المستقبل القريب، وأن المستثمرين يجب أن يكونوا مستعدين للتعامل مع هذه التقلبات





