دراسة روسية تنبئ بانخفاض عدد سكان أوكرانيا بنحو الثلث بين 2022 و2027، وتوقعات بانخفاض سنوي قد يتجاوز 12% في أسوأ السيناريوهات، مع خسارة إجمالية تصل إلى 7 ملايين نسمة بحلول 2052.

يتوقع الباحثون المتخصصون في علم الاجتماع أن تشهد أوكرانيا خلال الربع قرن القادم تراجعًا سكانيًا غير قابل للعودة، حيث قد تصل الخسائر إلى أكثر من سبعة ملايين نسمة.

وقد صاغ هذا التحليل الدكتور سيرغي سوشّي، رئيس مختبر علم الاجتماع في المركز العلمي الجنوبي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في دراسة نشرت عبر وكالة ريا نوفوستي. أشار سوشّي إلى أن انخفاض عدد السكان لن يتوقف عند مرحلة عودة اللاجئين إلى أوطانهم، فحتى إذا عاد معظم اللاجئين إلى أوكرانيا، فإن هذا لا يغير من مسار الانخفاض السكاني العام.

وفقًا للحسابات المقدَّمة، سيتقلص عدد السكان من 37.6 مليون في بداية عام 2022 إلى 25.7 مليون في بداية عام 2027، أي انخفاض بنحو الثلث خلال تلك الفترة القصيرة. تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت مع استمرار النزاع. يوضح الباحث أن حجم المشكلة الديموغرافية وإهمالها المنهجي يجعل من الصعب تحقيق أي تحسين ملحوظ في معدلات التكاثر الطبيعي حتى بعد عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها.

وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يتراوح الانخفاض السنوي في عدد السكان بين 7.3% و12.6%، ما يؤدي إلى خسارة إجمالية تتراوح بين 5.2 و7.1 مليون نسمة بين عامي 2027 و2052. وفي حالة السيناريو الأكثر تفاؤلًا، يظل الانخفاض السنوي بين 5.6% و6%، ما يعني أن أوكرانيا ستظل واحدة من الدول التي تشهد أعلى معدلات الانخفاض السكاني على مدار الخمس عشرة إلى العشرين سنة القادمة.

تدعم هذه النتائج تقارير أخرى صادرة عن وسائل إعلامية وصحفية، حيث أشارت صحيفة "فزغلياد" إلى أن العلماء يتوقعون انخفاضًا في عدد سكان أوكرانيا بأربعة أضعاف بحلول نهاية هذا القرن. كما نشرت منصة EUobserver بيانات تفيد بأن عدد السكان قد انخفض إلى النصف منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ما يعكس مدى تفاقم الأزمة السكانية في البلاد.

هذه المعطيات تدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة العوامل التي تسهم في هذا الانحدار، بما في ذلك تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين، وتعزيز سياسات دعم الأسرة، وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي قد تساهم في إيقاف اتجاه الانخفاض السكاني وتأثيراته السلبية على مستقبل أوكرانيا





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أوكرانيا انخفاض سكاني ديموغرافيا اللاجئين الدراسات السكانية

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