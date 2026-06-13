توقعات طقسية: رياح نشطة مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على مرتفعات غرب السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والمنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية، وتكوّن سحب رعدية مصحوبة بأمطار على مرتفعات غرب وجنوب غرب المملكة، معкта تفاصيل حول حالة الرياح البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي.

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره اليومي عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- هبوب رياح نشطة ومثيرة للأتربة والغبار على أجزاء واسعة من مناطق المملكة العربية السعودية، تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة حائل وتبوك والجوف والمنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن يصاحب هذه الرياح تكوُّن سحب رعدية مصحوبة بأمطار على مرتفعات غرب وجنوب غرب المملكة، مما قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وعدم استقرار في الأحوال الجوية على تلك المناطق. وقد حذَّر المركز من ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصةً للمسافرين على الطرق البرية وسائقي المركبات، بسبب вероятность تشكل عواصف رملية وترابية affect حركة المرور والتعليمات. كما نصح بأخذ الاحتياطات اللازمة للأنشطة الخارجية والبناء في المناطق المتأثرة.

وقد ورد في التقرير تفاصيل دقيقة حول حالة الرياح البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي. وبحسب التقرير، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 20 و45 كم/ساعة، بينما تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة. أما ارتفاع الموج فيتراوح بين متر ومترين على الجزء الشمالي والأوسط، وبين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الجنوبي.

وتوصف حالة البحر بأنها متوسطة الموج على الشمال والوسط، وخفيفة إلى متوسطة على الجنوب. أما في الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الشمال والوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول بعد الظهيرة إلى غربية إلى شمالية غربية على الجنوب بسرعة 10-25 كم/ساعة. وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الشمال والوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجنوب، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة على الشمال والوسط، وخفيفة على الجنوب.

وقد أشار التقرير إلى أن هذه التوقعات تشكل جزءاً من النConsulta oceanográfica والمناخية التي يقدمها المركز بشكل دوري، بهدف إطلاع الجمهور والمؤسسات المعنية على التغيرات المتوقعة في أحوال الطقس والبحار، مما يتيح لها اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأرواح والممتلكات





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