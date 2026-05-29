توقع وصول متوسط درجات الحرارة العالمي إلى مستويات شبه قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة

توقع تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني، الخميس، وصول متوسط درجات الحرارة حول العالم إلى مستويات شبه قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط تكهنات بارتفاع حرارة القطب الشمالي بوتيرة أسرع من المناطق الأخرى.

في مناطق إقليمية، أن يتراوح متوسط درجات الحرارة السنوية في أنحاء العالم قرب سطح الأرض، بين 1.3 و1.9 درجة مئوية فوق مستويات فترة ما قبل عصر الصناعة بين عامي 1850 و1900. وقالت الباحثة في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ميليسا سيبروك أن هناك أدلة واضحة جدا على أن المناخ يزداد سخونة، وأن متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم آخذ في الارتفاع.

العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، إذ لوحظ أن الظواهر المناخية تزداد شدة عند تجاوز هذا الحد. يحذر العلماء من أن ظاهرة النينيو العظمى المقبلة، ربما تحدث هذا العام (2026)، قد تصبح أقوى حدث مناخي عالمي منذ القرن التاسع عشر، وربما الأقوى على وجه الأرض منذ أكثر من 150 عاما.

رغم ذلك، فشلت ميليسا سيبروك في تقديم تفاصيل حول ما إذا كان التقرير يركز على متوسط درجات الحرارة العالمية لمدة عام واحد أو على متوسط طويل الأجل على مدى 20 عاما، لكنها أوضحت أن كلما اقترب العالم من تلك العتبة زاد احتمال تكرار تجاوزها. وأضافت: "تشير الدراسات العلمية بوضوح إلى أن فرصة الحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية تتضاءل على نحو سريع".

وتنبأ التقرير بارتفاع درجات الحرارة شتاء في القطب الشمالي خلال الخمس سنوات المقبلة بأكثر من 3.5 أمثال المتوسط العالمي، لتصل إلى حوالي 2.8 درجة مئوية فوق خط الأساس للفترة بين عامي 1991 و2020. وأضافت سيبروك أن ارتفاع درجة الحرارة في القطب الشمالي قد يؤدي أيضا إلى اضطراب الأنظمة الجوية، ويسبب ظواهر أكثر حدة، خاصة في المناطق الشمالية من العالم





