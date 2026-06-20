توقعات طقسية: أمطار رعدية ورياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وامتدادها إلى جنوب مكة

تضمن التقرير الوطني للأرصاد توقعات بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة وامتدادها إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، واستمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية. كما سلط الضوء على حركة الرياح على البحر الأحمر والخليج العربي وارتفاع الموج وحالة البحر في الأجزاء المختلفة.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، بمشيئة الله تعالى، حدوث أمطار رعدية مصحوبة ب رياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

بينما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها. وتشير التوقعات إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 20 و45 كيلومترًا في الساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 إلى 32 كيلومترًا في الساعة.

而为 الموج ارتفاعات تتراوح بين متر ومترين على الجزء الشمالي والأوسط، وبين نصف المتر ومتر ونصف المتر على الجزء الجنوبي، مع حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. أما في الخليج العربي، فستكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي





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