توقعات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة

المركز الوطني للأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ورياح مثيرة للأتربة على مناطق أخرى، مع تفاصيل حول حالة البحر الأحمر والخليج العربي.

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره المفصل حول حالة ال طقس المتوقعة لليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الأجواء ستشهد تقلبات جوية ملحوظة على عدة مناطق من المملكة.

حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، تتراوح بين متوسطة وغزيرة، مصحوبة برياح نشطة قوية تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وتشمل التوقعات امتداد هذه الحالة إلى المناطق الساحلية المجاورة، مع احتمالية جريان السيول في بعض الأودية المنخفضة.

كما حذر التقرير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والمستنقعات المائية خلال فترة هطول الأمطار. وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء واسعة من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتكون هذه الرياح سطحية السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى ارتفاع موجات الغبار وتقليل مستوى الرؤية إلى أقل من كيلومترين في بعض الفترات. وأوضح المركز أن هذه الظواهر الجوية ناتجة عن تأثير منخفض جوي سطحي يمتد على طول الساحل الغربي، بالتزامن مع تيارات هوائية باردة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، مما يعزز حالة عدم الاستقرار الجوي بشكل عام على معظم مناطق المملكة، باستثناء المناطق الساحلية الجنوبية التي قد تشهد طقساً معتدلاً نسبياً.

أما بالنسبة للحالة على البحر الأحمر، فقد بين التقرير أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة تجاه خليج العقبة. وعلى الجزء الجنوبي تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 28 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج على الجزء الشمالي والأوسط بين نصف متر ومتر ونصف، ويصل إلى مترين نحو خليج العقبة، بينما يكون على الجزء الجنوبي بين نصف متر ومتر واحد. وتكون حالة البحر في مجملها خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيفة الموج على الجزء الجنوبي. وفي الخليج العربي، تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18 إلى 38 كيلومتراً في الساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج على الجزء الشمالي والأوسط بين نصف متر ومتر ونصف، وعلى الجزء الجنوبي بين متر ومترين. وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسطة الموج على الجزء الجنوبي. لذا ينصح المركز الملاحين وممارسي الأنشطة البحرية بتوخي الحذر ومراقبة التحديثات الجوية المستمرة. ويستمر تأثير هذه الحالة الجوية على معظم مناطق المملكة خلال اليومين القادمين، مع فرص لتشكل الضباب والغيوم المنخفضة على المرتفعات الجنوبية الغربية والمناطق الساحلية، خاصة في ساعات الصباح الباكر والمساء.

وسيتم تحديث التوقعات بشكل دوري عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد ومنصات التواصل الاجتماعي، داعياً الجميع إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أمطار رعدية رياح نشطة أتربة بحر أحمر خليج عربي

United States Latest News, United States Headlines