توقعات بأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة ب رياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان و عسير و الباحة و مكة المكرمة ، وذلك في تقرير الحالة الجوية اليوم.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وقد أبلغ التقرير عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، حيث تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، بينما تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ومن المتوقع أن يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، ويتراوح بين نصف متر ومتر على الجزء الجنوبي، مع حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الشمال والأوسط، وخفيف الموج على الجنوب. أما في الخليج العربي، فالرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف في الشمال والأوسط، ومن متر إلى مترين في الجنوب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج في الشمال والأوسط، ومتوسط الموج في الجنوب





المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية رياح نشطة أتربة وغبار البحر الأحمر الخليج العربي جازان عسير الباحة مكة المكرمة

