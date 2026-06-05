توقع رياضي: هولندا تتوج بلقب مونديال 2026 وفق نموذج كليمنت الرياضي

عالم الرياضيات الألماني يواخيم كليمنت، الذي توقَّع هوية أبطال كأس العالم الثلاثة الأخيرة، يتنبأ بفوز المنتخب الهولندي بكأس العالم 2026. النموذج الرياضي المعتمد يدمج متغيرات اقتصادية وديموغرافية ومناخية ورياضية، ويعطي وزنا كبيرا لعامل الحظ. يتضمن طريق هولندا إلى النهائي مواجهات قوية ضد المغرب وفرنسا وإسبانيا، قبل اللقاء النهائي المتوقع ضد البرتغال. التوقع يعد مفاجأة للمراهنات التي ترجح كفة منتخبات تقليدية أخرى.

يتوقع عالم الرياضيات الألماني يواخيم كليمنت ، الذي نجح في التنبؤ بهوية بطل النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة كأس العالم، أن يتوج المنتخب الهولندي بلقب مونديال 2026 الذي ينطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقا للتقرير، فإن طريق هولندا نحو منصة التتويج لن يكون سهلا؛ إذ يتضمن مواجهات إقصائية نارية أمام المغرب ثم فرنسا ثم إسبانيا، قبل الاصطدام بالبرتغال في المباراة النهائية. ويعتمد نظام التنبؤ الذي ابتكره كليمنت عام 2014 على دمج متغيرات اقتصادية وديموغرافية ومناخية ورياضية؛ مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد السكان، والتقاليد الكروية للدولة، ومتوسط درجات الحرارة، وميزة البلد المضيف، والتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وإلى جانب هذه المعايير، يضع النموذج وزنا كبيرا لعنصر "الحظ"، حيث يرى التقرير أن الحسم في الأدوار الإقصائية يعتمد بنسبة 45 بالمئة على التوفيق والمصادفة. ويأتي هذا التوقع ليعيد الأمل للجماهير الهولندية بعد ثلاث نهائيات خسرتها "الطواحين" أعوام 1974 و1978 و2010، رغم تقديمها لأجيال تاريخية ضمت أساطير مثل يوهان كرويف، وماركو فان باستن، وأرين روبن.

وما يزيد من إثارة التوقع أن هولندا والبرتغال لا تتصدران قائمة الترشيحات لدى مكاتب المراهنات العالمية، والتي تصب في مصلحة قوى تقليدية مثل إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل؛ حيث بلغت نسبة فرصة فوز البرتغال باللقب وفقا لأسواق التوقعات 7 بالمئة فقط، في حين لم تتخط نسبة هولندا 3 بالمئة، ورغم ذلك انحازت المعادلة الرقمية في النهاية لصالح المنتخب الهولندي





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كأس العالم 2026 هولندا يواخيم كليمنت تنبؤ رياضي البرتغال

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