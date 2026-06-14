توقعات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق وjus حالة بحرية متغيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع رياح نشطة تؤثر على مناطق واسعة بما فيها المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. كما تشمل التوقعات رياح على البحر الأحمر والخليج العربي مع أمواج متغيرة.

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة اليوم، مع تأثير رياح نشطة على تلك المناطق وأجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وتشمل التوقعات هبوب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة على البحر الأحمر، حيث تهب من الاتجاه الشمالي الغربي إلى الشمالي على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 20 و45 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كم/ساعة. ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين على الجزء الشمالي والأوسط، وبين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الجنوبي، مع حالة بحر متوسطة الموج شمالاً ووسطاً، وخفيفة إلى متوسطة جنوباً.

أما في الخليج العربي، فتهب الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي قبل أن تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، مع حالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج في معظم الأجزاء





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الأرصاد الجوية أمطار رعدية رياح نشطة البحر الأحمر الخليج العربي

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