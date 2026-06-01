توقعات الطقس: هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

حالة ال طقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة ب رياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على أجزاء من المناطق المذكورة، وتزايد تأثير الرياح النشطة على أجزاء من المناطق المذكورة، مع احتمال حدوث رياح قوية على بعض المناطق، وتزايد ارتفاع الموج على بعض المناطق.

ويتوجب على السفراء والزوار والمقيمين على المناطق المذكورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من تأثيرات الرياح النشطة والأمطار الرعدية. ويتوجب على السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين من تأثيرات الرياح النشطة والأمطار الرعدية. ويتوجب على الجميع الاهتمام بالحالة الجوية وتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم من تأثيرات الرياح النشطة والأمطار الرعدية





