توفي الدكتور جمال نعيم، الطبيب الذي كان يعمل في المركز العربي التخصصي لطب الأسنان التجميلي في غزة، بعد رحلة مريرة تسببت في تدهور حالته الصحية.

توفي ال دكتور جمال نعيم ، الطبيب الذي كان يعمل في ال مركز العربي التخصصي لطب الأسنان التجميلي في غزة ، بعد رحلة مريرة تسببت في تدهور حالته الصحية.

كان الدكتور نعيم قد فقد أفراد عائلته في قصف إسرائيلي، وشارك في بناء العديد من المؤسسات الطبية العلمية رغم الحصار على القطاع منذ 19 عاما. كان الدكتور نعيم من أبرز الأطباء في غزة، وشارك في تأسيس كلية طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة فلسطين عام 2008، واشغل منصب عميد الكلية لسنوات طويلة. في عام 2024، استهدف جيش الاحتلال المنزل الذي كان يقيم فيه الدكتور نعيم مع أسرته النازحة، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء من عائلته.

بعد نجاته من القصف الإسرائيلي، تمكن الدكتور نعيم من مغادرة القطاع المحاصر ليبدأ رحلة تلقي العلاج في قطر، والتي انتهت برحليه. توفي الدكتور جمال نعيم في الدوحة، قطر، بعد رحلة مريرة، وقد تركت وراءها إرثا إنسانيا وعلميا





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