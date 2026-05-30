توغل إسرائيلي جديد شمال الليطاني والجيش اللبناني يخلي مواقعه

توغلت القوات الإسرائيلية شمال نهر الليطاني ووصلت إلى تخوم مدينة النبطية، مخترقة اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أخلى الجيش اللبناني مواقعه حفاظاً على سلامة العسكريين، وذلك بالتزامن مع محادثات عسكرية مباشرة في واشنطن.

أفادت مصادر إعلامية وعسكرية، اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية توغلت شمال نهر الليطاني ووصلت إلى تخوم مدينة النبطية في جنوب لبنان ، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم تمديده مؤخراً.

وأوضح مصدر عسكري لبناني رفيع أن القوات الإسرائيلية دخلت بلدات وقرى منها زوطر الشرقية وشقيف أرنون، في ظل تصعيد عسكري مستمر وتوسع للاعتداءات والتوغلات في مناطق جنوبية إضافية. وأكد المصدر أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه من القرى والبلدات التي تقدمت إليها القوات الإسرائيلية، حفاظاً على سلامة العسكريين، نظراً لاختلال موازين القوى واستمرار الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مراكز وعناصر أمنية وعسكرية، مما أوقع ضحايا في صفوف الجيش.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني لا ينتشر في المناطق التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، مؤكداً أن أي منطقة يتقدم إليها الاحتلال يتم إخلاؤها فوراً. وشدد المصدر على أن أولوية الجيش في هذه المرحلة هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي، في ظل الجدل السياسي الدائر بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من انعقاد محادثات عسكرية لبنانية-إسرائيلية مباشرة في البنتاغون، هي الأولى من نوعها منذ عقود، حيث سادت أجواء من الترقب والحذر.

وأكد المصدر العسكري أن التصعيد الميداني بدأ قبل هذا الاجتماع واستمر خلال الأيام الماضية، معتبراً أنه يأتي في سياق خرق الهدنة التي مُددت في 15 مايو/أيار الجاري لمدة 45 يوماً. ويشهد لبنان حالة من التوتر الشديد على خلفية هذه التوغلات، حيث تعرض الجيش اللبناني لخسائر بشرية؛ إذ أعلن الجيش إصابة عسكريين بجروح بليغة نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية على طريق عام عبا النبطية، ونقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتتعالى الأصوات المنددة بهذه الانتهاكات، التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار الهش، وتثير مخاوف من اندلاع مواجهة واسعة النطاق. ويرى مراقبون أن تزامن التوغلات مع المحادثات المباشرة في واشنطن يحمل رسائل سياسية وعسكرية متعددة، خاصة في ظل الجمود الذي تعاني منه العملية السياسية في لبنان. ويأتي التصعيد الإسرائيلي أيضاً في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة، مما يزيد من الضغط على المؤسسات العسكرية والأمنية.

كما أن توسع العمليات الإسرائيلية إلى شمال الليطاني يعد خطوة خطيرة تنذر بتفاقم الوضع الميداني، وقد يؤدي إلى نزوح جديد للسكان من القرى الحدودية. ويدعو المراقبون الدوليين إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف الانتهاكات وإعادة الالتزام ببنود الهدنة، التي تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. ومع استمرار الخروق، يبقى مستقبل الاتفاق غامضاً، خاصة في ظل غياب أي آلية رقابية فعالة





