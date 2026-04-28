توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا وتصاعد المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية معرية في ريف درعا الغربي، بينما يواصل أهالي المعتقلين السوريين الضغط على الحكومة السورية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.

شهدت منطقة ريف درعا الغربي توغل اً جديداً لقوات الاحتلال ال إسرائيل ي، حيث اقتحمت القوة، المكونة من حوالي 20 آلية، قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، يوم الثلاثاء.

تجولت الآليات في شوارع القرية تحت غطاء من الطيران المسير، قبل أن تنسحب لاحقاً. تأتي هذه الخطوة في سياق متواصل للتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي تتزايد حدتها وتكرارها. في الوقت ذاته، يواصل أهالي السوريين المعتقلين في السجون الإسرائيلية الضغط على الحكومة السورية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، ويربطون أي حوار مستقبلي مع إسرائيل بهذا الشرط الأساسي.

انطلقت القوة الإسرائيلية من ثكنة عسكرية تعرف بـ«الجزيرة»، الواقعة على بعد 800 متر غرب بلدة معرية، وهي نقطة تمركز إسرائيلية منذ أواخر عام 2024. وقد منع أهالي قرية عابدين، المجاورة، دخول الجنود الإسرائيليين إلى قريتهم في ديسمبر 2024، مما يعكس حالة الرفض الشعبي المتزايد للوجود الإسرائيلي في المنطقة. لم تسجل مواجهات أو اعتقالات خلال هذا التوغل، لكنه أثار حالة من التوتر والقلق بين السكان المحليين.

تعتبر نقطة «الجزيرة» ذات أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تفصل بين وادي الرقاد ووادي اليرموك، وتشرف على حدود الجولان المحتل والأردن، وتطل على قرى حوض اليرموك، مما يجعلها مركزاً لعمليات التوغل الإسرائيلية باتجاه قرى معرية وعابدين وكويا. وفي سياق متصل، يتصاعد الغضب الشعبي بسبب أوضاع المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية. فقد نظم أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية في دمشق، مطالبين الحكومة بالتحرك العاجل لإنقاذ ذويهم وتحريك ملفهم.

ويبلغ عدد المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية 48 شخصاً، من محافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بعضهم أمضى أكثر من عام في الاعتقال. يطالب الأهالي بتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير أبنائهم، واشتراط إطلاق سراحهم في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل، وتشكيل خلية عمل في وزارة الخارجية للتواصل مع الأهالي وتبني قضيتهم.

كما دعت سوريا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة وملغاة، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي السورية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تفكيك خلية إرهابية في محافظة حمص وإحباط مخطط تخريبي كانت تنوي تنفيذه





