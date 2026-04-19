توطين التسويق والمبيعات: رفع النسب إلى 60% بدءاً من أبريل 2026

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60%، مع تحديد حد أدنى للأجور، بدءاً من 19 أبريل 2026، وذلك لتعزيز فرص عمل المواطنين ودعم رؤية المملكة 2030.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بداية تطبيق قرارات هامة تتعلق برفع نسب ال توطين في قطاعي التسويق و المبيعات ، وذلك ابتداءً من التاسع عشر من أبريل عام 2026. يأتي هذا الإعلان عقب انقضاء الفترة المحددة للسماح الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص، ويمثل خطوة جديدة ضمن المساعي الحثيثة للوزارة الهادفة إلى تعزيز فرص العمل اللائقة والمحفزة لأبناء وبنات الوطن في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

تشمل هذه القرارات الجديدة المنشآت التي توظف ثلاثة عاملين أو أكثر في هذه المهن الحيوية، مما يضمن انتشار تأثيرها على نطاق واسع في سوق العمل.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن القرارين ينصان على تحقيق نسبة توطين تصل إلى 60% في مهن التسويق والمبيعات داخل القطاع الخاص. وعليه، فإن المنشآت التي توظف ثلاثة موظفين على الأقل في هذه المجالات ستكون ملزمة بتطبيق هذه النسبة. وقد وضعت الوزارة حداً أدنى للأجور بقيمة 5,500 ريال سعودي، والذي يُحتسب على أساسه العامل السعودي عند تطبيق نسبة التوطين في المهن المتعلقة بالتسويق. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن تكون الوظائف المطروحة ذات قيمة اقتصادية مجدية للمواطنين، وتعكس الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات.

وشملت المهن المستهدفة بالتوطين في مجال التسويق قائمة واسعة من الأدوار الأساسية، مثل مدير التسويق، وكيل الدعاية والإعلان، مدير الدعاية والإعلان، مصمم الجرافيك، مصمم الإعلان، أخصائي العلاقات العامة، أخصائي الدعاية والإعلان، أخصائي التسويق، مدير العلاقات العامة، وصولاً إلى المصور الفوتوغرافي. أما في قطاع المبيعات، فقد حددت الوزارة مهناً مثل مدير المبيعات، مندوب مبيعات التجزئة، مندوب مبيعات الجملة، مندوب المبيعات العام، أخصائي مبيعات في مجال أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي المبيعات، الأخصائي التجاري، وصولاً إلى الوسيط التجاري للسلع. وتوضح هذه القائمة الشمولية مدى التركيز على تمكين السعوديين في جميع مستويات ووظائف هذين القطاعين.

ولم تتوقف الوزارة عند الإعلان عن القرارات، بل قامت بنشر الأدلة الإجرائية التفصيلية الخاصة بها عبر موقعها الرسمي الإلكتروني. هذه الأدلة تمنح أصحاب العمل والمنشآت نظرة معمقة على المهن المشمولة، وآليات التطبيق العملي، وكيفية احتساب نسب التوطين بدقة. كما تتضمن تفاصيل حول العقوبات الرادعة المنصوص عليها بحق المنشآت التي لا تلتزم بهذه القرارات، مما يؤكد جدية الوزارة في ضمان الامتثال. تندرج هذه المبادرات ضمن الجهود المستمرة للوزارة، وبالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، لتعزيز نسب توطين المهن المختلفة، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لسوق العمل ورؤية المملكة 2030، التي تضع دعم الكفاءات الوطنية وتوسيع فرصها الوظيفية في صدارة الأولويات لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة





