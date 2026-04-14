توصيات عالمية للوقاية من هشاشة العظام بعد سن الخمسين

أصدرت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية عالمية توصيات طبية جديدة تؤكد على أهمية الوقاية من هشاشة العظام بعد سن الخمسين من خلال اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د، وممارسة النشاط البدني المنتظم.

14 أبريل 2026 - 01:30 | آخر تحديث 14 أبريل 2026 - 01:30

أكدت التوصيات الطبية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية العالمية على أهمية اتباع إجراءات وقائية شاملة للحفاظ على صحة العظام بعد بلوغ سن الخمسين. وشددت هذه التوصيات على أن الوقاية من هشاشة العظام تتطلب تركيزاً أساسياً على ثلاثة عوامل رئيسية: الكالسيوم، وفيتامين د، والنشاط البدني المنتظم. وتأتي هذه التوصيات في إطار سعي عالمي للحد من انتشار هشاشة العظام، التي باتت تمثل تحدياً صحياً كبيراً على مستوى العالم، وتزداد خطورتها مع التقدم في العمر وتحديداً لدى النساء بعد انقطاع الطمث. وقد أوضحت الدراسات الحديثة الدور المحوري لهذه العوامل في الحفاظ على كثافة العظام وقوتها، والحد من خطر الكسور التي تعد من المضاعفات الخطيرة لهشاشة العظام.

من أبرز ما ورد في التوصيات، التأكيد على أهمية الحصول على الكمية الكافية من الكالسيوم، سواء من خلال النظام الغذائي الغني بالكالسيوم أو من خلال المكملات الغذائية، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص في الكالسيوم. كما شددت التوصيات على ضرورة الحصول على كمية كافية من فيتامين د، وهو عنصر حيوي لامتصاص الكالسيوم بشكل فعال في الجسم. وتشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين د يضعف امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى تراجع كثافة العظام وزيادة خطر الكسور. ولتحقيق ذلك، يوصى بالتعرض المعتدل لأشعة الشمس، التي تعد المصدر الطبيعي لفيتامين د، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د أو استخدام المكملات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت التوصيات على أهمية ممارسة النشاط البدني المنتظم، وخاصةً تمارين المقاومة، التي تساعد على تحفيز بناء العظام وزيادة كثافتها، وبالتالي تعزيز قوتها ومرونتها. وتعتبر التمارين الرياضية، بما في ذلك المشي والركض والسباحة، مفيدة أيضاً في الحفاظ على صحة العظام وتعزيزها.

إلى جانب هذه العوامل الأساسية، أوصت الهيئات الصحية بإجراء فحوصات دورية لقياس كثافة العظام، خاصةً للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، مثل النساء بعد سن اليأس والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض. وتساعد هذه الفحوصات في الكشف المبكر عن أي تدهور في كثافة العظام، مما يتيح التدخل المبكر والبدء في العلاج المناسب للحد من تفاقم الحالة. وتشمل الإجراءات الوقائية الأخرى، تجنب التدخين وشرب الكحول بالإفراط، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة التي تضر بصحة العظام. وتعكس هذه التوصيات توجهاً عالمياً نحو الوقاية المبكرة بدلاً من العلاج المتأخر، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بهشاشة العظام عالمياً. وتستند هذه التوصيات إلى أبحاث سريرية مكثفة في مجال طب العظام والشيخوخة، مما يؤكد على أهمية اتباع هذه الإرشادات للحفاظ على صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام ومضاعفاتها.





