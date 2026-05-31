توسيع العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان وتصعيد التوتر مع حزب الله

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته إلى شمال نهر الليطاني، ووزراء نتنياهو يهددون باجتياح بيروت، ونبيه بري يضمن وقف إطلاق النار من المقاومة شريطة التزام إسرائيل.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي صباح اليوم الأحد توسيع نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان لتشمل المناطق الواقعة شمال خط نهر الليطاني، وذلك في إطار ما وصفه بتحقيق أهداف استراتيجية تهدف إلى تأمين المستوطنات الشمالية.

وأكد الجيش أنه تمكن من السيطرة على نقاط مراقبة مهمة تطل على شمال إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحييد التهديدات الصاروخية التي قد تنطلق من هذه المناطق. يأتي هذا التوسع بعد أسبوعين من الاشتباكات العنيفة على الحدود بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة إجمالية للهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية حتى اللحظة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا والجرحى بشكل ملحوظ.

وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية تواصل جهودها في المستشفيات الميدانية رغم صعوبة الظروف. كما أفاد مراسلونا بأن صافرات الإنذار دوت في مناطق متعددة شمال إسرائيل، بما في ذلك كفار غلعادي وكريات شمونة، تحسباً لاطلاق مسيرات أو صواريخ من لبنان. وفي تطور لافت، تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة عكا والكريوت للتحذير من هجوم صاروخي محتمل، مما يشير إلى اتساع رقعة التصعيد.

على الصعيد السياسي، أبدى وزراء في حكومة نتنياهو ارتياحهم لما وصفوه بالإنجازات الاستراتيجية المحققة في جنوب لبنان، وهدد بعضهم باجتياح العاصمة بيروت إذا استمرت الاستفزازات من حزب الله. وفي هذا السياق، قال نتنياهو إن الاستيلاء على قلعة شقيف يمثل مرحلة حاسمة وتغييراً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يضمن التزاماً كاملاً وشاملاً وفورياً بوقف إطلاق النار من قبل المقاومة في حال التوصل إلى صيغة واضحة لوقف العمليات العسكرية، متسائلاً عن الجهة القادرة على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، مع مخاوف من انزلاق الوضع إلى حرب شاملة. ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على بلدات وقرى جنوب لبنان، حيث استهدف غارة عنيفة بلدة كفررمان مما أدى إلى دمار واسع.

وتعمل فرق الإنقاذ على انتشال العالقين تحت الأنقاض وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية. وتتواصل الجهود الدبلوماسية من قبل الأمم المتحدة والدول الكبرى لتهدئة الأوضاع، لكنها لم تحقق حتى الآن اختراقاً ملموساً. وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة الخطاب الإعلامي بين الطرفين، مع اتهامات متبادلة بانتهاك القانون الدولي. وتظل الأنظار متجهة نحو التطورات الميدانية التي قد تحدد مسار الأيام المقبلة في المنطقة





