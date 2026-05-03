توسيع نطاق فحوصات الحمض النووي في قضية وفاة الطالبة روجين كابايش وسط ضغوط شعبية وحقوقية

توسعت السلطات التركية في فحوصات الحمض النووي في قضية وفاة الطالبة روجين كابايش، التي اختفت في سبتمبر 2024 وعثر على جثتها بعد 18 يوماً. رغم ترجيحات أولية بانتحارها، كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود آثار جينية لرجلين على جسدها، ما عزز فرضية الجريمة. وتواصل الضغوط الشعبية والحقوقية للتوصل إلى الحقيقة، بينما تواجه التحقيقات تحديات مثل عدم فتح هاتف الضحية.

لجأت السلطات التركية إلى توسيع نطاق فحوصات الحمض النووي في محاولة لكشف ملابسات وفاة الطالبة الجامعية روجين كابايش ، التي تحولت قضيتها إلى رأي عام دون حل حاسم حتى الآن.

اختفت روجين في 27 سبتمبر 2024، قبل أن يتم العثور على جثتها بعد 18 يوماً على شاطئ بحيرة في منطقة فان. ورغم ترجيحات أولية بانتحارها أو تعرضها لحادث عرضي بعد العثور على هاتفها قرب البحيرة، رفضت عائلتها تلك الرواية، مطالبة باستمرار التحقيق. وكشف تقرير الطب الشرعي، بعد عام على الواقعة، عن وجود آثار حمض نووي تعود لرجلين على جسدها، ما عزز فرضية وجود شبهة جنائية.

في المقابل، لم تنجح محاولات الخبراء في فتح هاتفها، ما أعاق الوصول إلى خيوط حاسمة، بينما تتواصل الضغوط الشعبية والحقوقية لكشف الحقيقة. وقد شملت الفحوصات حتى الآن 425 فرداً في محيط اختفائها في محافظة فان، مع خطط لتوسيعها لتشمل حوالي 2500 شخص. كما أن التحقيقات ما زالت جارية، حيث تتعرض السلطات لضغوط متزايدة من قبل عائلتها ومنظمات حقوق الإنسان للتوصل إلى الحقيقة الكاملة.

ومن بين التحديات التي تواجه التحقيق، عدم القدرة على فتح هاتف الضحية، والذي قد يحتوي على أدلة حاسمة، بالإضافة إلى غياب شهود عيان يمكنهم تقديم معلومات مفيدة. وقد أثارت القضية غضباً شعبياً واسعاً، خاصة بعد ظهور أدلة جديدة تدعم فرضية وجود جريمة، مما دفع إلى مطالبة الحكومة التركية بتكثيف جهودها في التحقيق. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في نشر القضية، حيث تحولت إلى منصة للمطالبة بالعدالة، مع استخدام الهاشتاغ #عدالة_لروجين في حملات واسعة النطاق.

وفي الوقت نفسه، تتعرض السلطات لانتقادات حادة بسبب بطء الإجراءات، حيث أن القضية ما زالت مفتوحة بعد أكثر من عام على وقوعها. ويأمل المحققون أن تؤدي الفحوصات الجديدة إلى كشف هوية المشتبه بهم، خاصة بعد أن أكدت النتائج الأولية وجود آثار جينية لاثنين من الرجال على جسد الضحية. كما أن السلطات تعمل على تحليل مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة في المنطقة، في محاولة لتحديد حركات الضحية قبل اختفائها.

ومع استمرار الضغوط، فإن القضية أصبحت اختباراً حقيقياً للشفافية في النظام القضائي التركي، حيث يتطلع الكثيرون إلى حل عادل وشفاف





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روجين كابايش السلطات التركية فحوصات الحمض النووي قضية جنائية ضغوط شعبية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الخميس 18 أبريل 202418 أبريل 2024 - Anadolu Ajansı

Read more »

'اعتدال' و'تليجرام' يزيلان 18 مليون محتوى متطرفًا للربع الثاني لعام 2024'اعتدال' و'تليجرام' يزيلان 18 مليون محتوى متطرفًا للربع الثاني لعام 2024

Read more »

المملكة ضمن منتدى رفيع المستوى لمراجعة التنمية المستدامة عالمياًتشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي في ولاية نيويورك الأميركية.

Read more »

السعودية تشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوىتشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024 التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو 2024 بمدينة نيويورك، الذي يجمع الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق...

Read more »

ارتفاع إيرادات السعودية للكهرباء 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال 2024ارتفاع إيرادات السعودية للكهرباء 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال 2024

Read more »

ارتفاع أصول 'صندوق الاستثمارات' إلى 4.3 تريليون ريالحقق عن نتائج مالية قوية للسنة المالية 2024، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 18% ليصل إلى 4,321 مليار ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ3,664 مليار ريال للعام السابق،

Read more »