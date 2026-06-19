توسع إسرائيلي في جنوب لبنان وتحدي لاتفاق وقف إطلاق النار

تتواصل التصعيدات العسكرية في جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيث كشفت تقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي لمعدات شركات عالمية في عمليات الهدم، ونشر خريطة جديدة توسع مناطق السيطرة، مما يزيد الخلافات مع الولايات المتحدة.

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى يوم الجمعة أن إسرائيل و حزب الله توصلوا إلى اتفاق ل وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (02:00 مساءً بتوقيت غرينتش).

ووفقًا لهذا الاتفاق، من المقرر أن تبدأ جميع الأطراف في حال Verification of compliance with the ceasefire terms. وقد أعلن حزب الله أن قواته رصدت تحركات إسرائيلية تتضمن كتيبة مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلل نحو مرتفع علي الطاهر في جنوب لبنان، مما أدى إلى تصدي الحزب لتلك المحاولات خلال الأيام الأربعة الماضية.

كما ذكرت التقارير أنône من القادة الإسرائيليين، قائد الكتيبة 52 التابعة للواء غفعاتي، شارك في العمليات، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة ضابط كبير من الفرقة 36 خلال المعارك التي اندلعت الليلة الماضية. في تطور متصل، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، استنادًا إلى تحقيق ميداني وصور موثقة، أن الجيش الإسرائيلي استخدم معدات ثقيلة تابعة لست شركات عالمية في عمليات هدم واسعة استهدفت قرى ومناطق في جنوب لبنان. هذا الاستخدام أثار مخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي ومسؤولية الشركات عن هذه الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة جديدة تظهر توسيع نطاق سيطرته داخل الأراضي اللبنانية، مما يتحدى بنود التفاهم الأمريكي-الإيراني. ونتيجة لذلك، اتسعت الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، خاصة أن الفقرة الأولى من الاتفاق بين طهران وواشنطن تنص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان".

من جهتها، أكدت حزب الله على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، ومنحت القوات الإسرائيلية مهلة 60 يومًا للانسحاب، مهددة برد عسكري في حال عدم التنفيذ. في الوقت ذاته، استمرت إسرائيل في تمسكها بعدم الانسحاب من المناطق التي تحتلها جنوبي لبنان، وبررت ذلك بـ"الرد على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار". وقد وسع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته العسكرية وبنك أهدافه ليشمل منطقة البقاع شرقي لبنان، مما زاد من حدة التصعيد.

ومن ناحية أخرى، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمنح إيران مكاسب سياسية واقتصادية، بينما تتراجع القدرة الإسرائيلية على التأثير في لبنان والملف النووي. هذه interception تعكس حالة من الاستقطاب الإقليمي وغياب الثقة بين الأطراف المعنية، وتضع حدود الالتزام بالاتفاق في مستقبل غير مؤكد





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