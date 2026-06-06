توسعة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) نشاطها التنموي في ليبيا بـ137 مشروعاً

تستعرض الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) إنجازاتها في ليبيا منذ 2011، بما في ذلك إنشاء أول مركز للعلاج الكيماوي للأطفال وتنفيذ مشاريع تعليمية واجتماعية.

في إطار جهودها التنموية المستمرة في ليبيا ، أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ( تيكا ) عن تنفيذ 137 مشروعاً ونشاطاً متنوعاً في مختلف القطاعات منذ عام 2011.

تهدف هذه المشاريع إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان الليبيين ودعم عملية التنمية في البلاد. وفي حديث خاص، أكد علي كشور أوغلو، منسق تيكا بالإنابة في طرابلس، أن الوكالة تسعى إلى إحداث أثر حقيقي في حياة الليبيين من خلال مشاريع تستهدف الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وحماية التراث. وأوضح أن هذه المشاريع استفاد منها مئات الآلاف من الليبيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

من أبرز هذه المشاريع هو إنشاء أول مركز متخصص للعلاج الكيماوي للأطفال في ليبيا، والذي أطلق عليه اسم 'غرفة الأمل' في مدينة صبراتة غربي البلاد. تم افتتاح المركز في أغسطس 2023 ليوفر بيئة علاجية وإنسانية للأطفال المصابين بالسرطان، مع تجهيزات تشمل مرافق ترفيهية وتعليمية مثل مكتبة صغيرة ومساحات للألعاب وأجهزة ترفيهية. كما خصص المركز قاعة انتظار مريحة لعائلات الأطفال، بهدف تخفيف الأعباء النفسية المرتبطة بالعلاج الكيماوي.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة في تحسين الخدمات الصحية للأطفال في ليبيا، حيث يعاني النظام الصحي من نقص كبير في التجهيزات والكوادر المتخصصة. في قطاع التعليم، نفذت تيكا 11 فصلاً تعليمياً وفق منهج مونتيسوري في 11 مدينة ليبية، مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي لهذه الفئة وتوفير فرص تعليمية متكافئة. يعتمد منهج مونتيسوري على التعلم التفاعلي والأنشطة العملية، مما يساعد الأطفال على تنمية قدراتهم الذاتية والاعتماد على النفس.

وقد لاقت هذه المبادرة استحساناً واسعاً من قبل الأسر والمجتمع المدني في ليبيا، حيث تساهم في معالجة الفجوة التعليمية للفئات الهشة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل مشاريع تيكا في ليبيا مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وحماية البيئة والحفاظ على التراث الثقافي. كما تركز الوكالة على برامج التنمية الاجتماعية والتدريب المهني لتعزيز مهارات الشباب وخلق فرص عمل. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية تيكا لدعم الاستقرار في ليبيا من خلال التنمية المستدامة.

وقد بدأت الوكالة نشاطها في ليبيا عام 2011، واكتسب طابعاً مؤسسياً أكثر بعد افتتاح مكتبها الرسمي في طرابلس عام 2024. وتؤكد تيكا أن برامجها في ليبيا ستستمر في التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجاً مثل الأطفال والنساء والنازحين. كما تسعى الوكالة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وليبيا في المجالات التنموية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والإنسانية العميقة بين البلدين.

ويرى المسؤولون في تيكا أن الاستثمار في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية هو أحد أهم السبل لدعم الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع الليبي، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية. بهذه المبادرات، تواصل تيكا لعب دور محوري في دعم جهود التنمية المحلية في ليبيا، مساهمة في تحقيق التقدم والازدهار للشعب الليبي. وتعد هذه المشاريع نموذجاً للتعاون الدولي الفعال الذي يركز على احتياجات المجتمعات المحلية ويعزز القدرات الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن تيكا قامت أيضاً بتدريب الكوادر الطبية الليبية على استخدام أجهزة العلاج الكيماوي الحديثة، مما يساهم في استدامة المشروع صحياً. كما نظمت الوكالة ورش عمل للتوعية بسرطان الأطفال لأولياء الأمور. وفي مجال التعليم، تم تدريب معلمين متخصصين على منهج مونتيسوري لضمان جودة التعليم المقدم. وتخطط تيكا لتوسيع نطاق مشاريعها لتشمل إنشاء مراكز علاجية أخرى في مدن ليبية مختلفة، مثل بنغازي وسبها، استجابة للاحتياجات المتزايدة.

وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارات الصحة والتعليم الليبية لتنسيق الجهود وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة. وتعتبر هذه المشاريع جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز الشراكة التركية الليبية في إطار التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها ليبيا. ويأمل المسؤولون في أن تساهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة ودعم الاستقرار الاجتماعي في البلاد





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تيكا ليبيا التنمية العلاج الكيماوي للأطفال منهج مونتيسوري

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