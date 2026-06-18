توزيع منتج الـalloClae بغير ترخيص يُعسر في نيويورك

ملف قانوني يعرقل توزيع منتج جمالي من دون ترخيص في نيويورك، مع رفع دعوى قضائية وحظر عملياته في العيادات

في إطار تحرك سريع نحو ابتكارات جمالية، أطلقت شركة Tiger Aesthetics في بداية عام 2024 منتج الـalloClae الذي يُصنع من دهون جثث معقمة بعد معالجتها.

يسمح هذا المنتج بالجراحات التجميلية بتطبيق عمليات تعديل شكل الورك وتعبئة الثديين بكفاءة عالية دون الحاجة لتخدير عام أو فترات تعاف طويلة، ما جعل منه أداة نادرة تم تبنيها من قبل جراحين كبار وزبائن ثريين. يُحمل المنتج في أنابيب صغيرة تسهل حقنه وتقلل من خطر انتقال العدوى، مع وجود تقارير سريعة تشير إلى نتائج مرضية وسريعة. بالرغم من الارتفاع في الشعبية، واجه منتج الـalloClae إغفالا قانونيًا في ولاية نيويورك.

شرعت دعوى قضائية مُقدمة من مكتب المدعي العام في مايو لتجميد التوزيع غير المصرح به في المنطقة. وتفيد الوثائق القضائية بأن الشركة قامت بتوزيع منتجها في أربعة عيادات داخل الولاية دون أن تتوفر لديها أي تراخيص رسمية. تم ضبط كمية من المنتج في عيادة طبيب واحد على الأقل، وفي المقابل، أبلغت أربع عيادات أخرى لرعاة جراحي التجميل بأنهم لا يزالون يقدمون المنتج، مع إشارة إلى أنها بعد ذلك قامت بإلغاء أي وقت لاحق لتوزيعه.

تشير ملفات المحكمة بتاريخ 29 مايو إلى أن شركة Tiger والأطراف التابعة لها شاركت في ما وصفه بأنه مخطط تهريب منتج الـalloClae. يشرح المحامي هيرميس فرنانديز في تصريحاته أن المحكمة لا تنظر لتعزيز الجهود المؤقتة إذا لم تتدخل أي ولاية أخرى في مراقبة المنتج. بين أنه في حال عدم اعتراض على المنتج من قبل ولايات أخرى، قد يضعف هذا الاختلاف موقف الشركة أمام القاضي، مع احتراز إلى أن الجهات التنظيمية لا تُظهر ميلا للتسامح تجاه التعامل غير القانوني.

تُبرز مسألة أن الطلبة قد ينشأ أنه يمكن للشركة أن تطالب بترخيص، ثم تسويق المنتج لاحقا، مع أن ذلك لا يُقصد بالغموض ولا يُقلل خطر التأثيرات السلبية. تهدف منتجات الجراحة التجميلية إلى تحسين مظهر المرضى ومنحهم ثقة أكبر، ومع تزايد انتشار أدوية إنقاص الوزن من فئة GLP-1، يرتفع الطلب على هذه العمليات جراء القبول الاجتماعي المتزايد. لا تزال نبضات السوق تتدفق، وأنـ الـalloClae يعكف على جذب اهتمام المرضى والجراحين بسبب خصائصه السريعة في تطبيق إجراءات التجميل.

ما يعلم عن الإيقاع والتنظيم الخاطئ للمنتج قد يجعل توافره شغفا يُحفر أحيانا مخاطر في ممارسات الجراحي. يتوقع المحامون أن تدخل الجهات التنظيمية في نيويورك يمكن أن يقتصر على إجراءات مراجعة الترخيص، مع مراعاة ملائمة المنتج بناء على معايير السلامة والأمان





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