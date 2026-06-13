توري بينسو: أول أمريكية تدير مباراة رجال في كأس العالم

تستعد الحكمة الأمريكية توري بينسو لأن تكون أول امرأة من الولايات المتحدة تدير مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم، بعد مسيرة حافلة بالتحديات والإنجازات.

تستعد الحكمة الأميركية توري بينسو لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم، حيث من المتوقع أن تصبح أول امرأة من الولايات المتحدة تتولى إدارة مباراة للرجال كحكمة ساحة في نهائيات كأس العالم .

هذا الإنجاز يأتي بعد مسيرة حافلة بالتحديات والإصرار، لتعكس قصة نجاحها تحولاً كبيراً في نظرة المجتمع لدور المرأة في الرياضات الاحتكاكية. بدأت بينسو مسيرتها التحكيمية في الرابعة عشرة من عمرها، بعد أن اقترحت عليها والدتها إدارة المباريات المحلية لكسب بعض المال. واجهت صعوبات كبيرة في البداية، منها التشكيك في قدراتها ومواقف تمييزية جعلتها تفكر في ترك التحكيم. لكن دعم أحد المقربين دفعها للاستمرار، وكان ذلك نقطة تحول محورية في حياتها.

واصلت تطوير نفسها عبر التدريب المكثف واكتساب الخبرة، حتى أصبحت واحدة من أبرز الحكمات على المستوى الدولي. قادت بينسو طاقماً تحكيمياً نسائياً بالكامل في مباراة مهمة بكأس العالم للسيدات، كما أدارت نهائي البطولة بين إنجلترا وإسبانيا، لتصبح أول أمريكية تحقق هذا الشرف. والآن، بعد اختيارها ضمن حكام كأس العالم 2026، تقف على أعتاب إنجاز تاريخي جديد.

تؤمن بينسو بأن النجاح ثمرة عمل مستمر وتضحية، وهي أم لثلاث بنات تثبت أن الأمومة لا تعوق الطموح بل تمنحها قدرة إضافية على التعاطف وإدارة الضغوط. تسعى بينسو إلى جعل وجود المرأة في تحكيم مباريات الرجال أمراً طبيعياً، وتؤكد أن الفرصة المتكافئة تثبت جدارة النساء في أعلى المستويات. هذه القصة ليست مجرد إنجاز فردي، بل هي رسالة أمل لكل فتاة تحلم باقتحام مجالات كانت حكراً على الرجال.

فتحكيم كرة القدم لم يعد حكراً على جنس معين، والنساء مثل توري بينسو يقدمن نموذجاً رائداً في كسر الصور النمطية. وبينما تستعد بينسو للمونديال القادم، فإنها تحمل على عاتقها مسؤولية تمثيل المرأة الأمريكية في أكبر محفل رياضي عالمي، مؤكدة أن الإرادة القوية قادرة على تجاوز كل العقبات





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