تورتة للكلاب في مصر تثير جدلاً مجتمعياً واسعاً وتضع رفاهية الحيوانات في مواجهة الواقع الاقتصادي

إعلان عن إعداد «تورتة» صحية للكلاب للاحتفال بأعياد ميلادها يثير سخطاً واسعاً في مصر، ويسلط الضوء على التناقضات الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ومواجهة الكلاب الضالة.

يثير الإعلان عن إعداد «تورتة» صحية للكلاب للاحتفال بأعياد ميلادها، موجة من الانتقادات الاجتماعية في مصر ، في ظل تباين حاد بين مظاهر الرفاهية الموجهة للحيوانات الأليفة، وبين واقع الكلاب الشاردة التي تواجه التجاهل أحيانًا والعنف أحيانًا أخرى. بينما تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لمواجهات بين الأهالي والكلاب الشاردة، وسط دعوات للتخلص منها، تزدهر في المقابل حملات للتبرع لملاجئها ورعايتها، إلى جانب مظاهر رفاهية موجهة للكلاب المنزلية، في مشهد يعكس تناقضات صارخة في ال مجتمع .

وقد نشرت إحدى القائمات على محل متخصص لبيع مستلزمات الحيوانات الأليفة، عبر منصة «تيك توك»، مقطع فيديو تُبشر فيه مُربي الكلاب بتصميم «تورتة» مناسبة لأليفهم، يمكن طباعة صورته عليها بعد تزيينها، والاحتفال معه بعيد ميلاده، مع التأكيد على خلو الكعك من المواد المضرة للكلاب، لا سيما السكريات. وبينما تساءل البعض عن تفاصيل المكونات والسعر والوقت اللازم للإعداد، تصاعدت موجة من التعليقات الساخرة، مثل: «أنا لم أحتفل بعيد ميلادي منذ سنوات»، و«أنا لم أشتر تورتة لأبنائي... أشتريها للكلب؟!»، وهي تعليقات تستدعي إلى الأذهان مشهدًا مشابهًا في مسرحية «الواد سيد الشغال» حيث يسخر «سيد» من رفاهية الكلب «شحيبر».

يتزامن هذا الجدل مع تحركات رسمية للتعامل مع ملف «الكلاب الضالة» في مصر، إذ أعلنت وزارة الزراعة عن تحصين نحو 22 ألف كلب شارد ضد مرض السعار وتنفيذ ما يقرب من 1900 عملية تعقيم منذ مطلع يناير هذا العام، كجزء من حملة قومية تهدف للحد من انتشار المرض والسيطرة على أعداد الكلاب في الشوارع بأساليب علمية وإنسانية. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات انتشار الكلاب الضالة عبر خط ساخن مخصص، في محاولة لتوسيع دائرة المسؤولية المجتمعية.

وفي سياق متصل، ترى الدكتورة أميرة الشاذلي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة القاهرة، أن إعلانات الرفاهية مثل «تورتة الكلاب» تثير «حالة من السخط لدى قطاع واسع من المواطنين، في ظل موجة الغلاء التي تطال السلع الأساسية». وتضيف أن القائمين على مثل هذه الإعلانات يدركون حجم الجدل الذي ستثيره، بل قد يعولون عليه في الترويج، حيث تعتمد بعض المنتجات التي يراها قطاع كبير «استفزازية» على إثارة التفاعل، حتى لو كان في صورة سخرية أو انتقاد. وتلفت الشاذلي إلى أن العديد من مربي الحيوانات الأليفة يواجهون صعوبات في توفير احتياجات طعام حيواناتهم، ما يدفع بعضهم إلى التخلي عنها تحت ضغط الظروف الاقتصادية، وهو ما يفاقم أزمات قائمة مثل زيادة أعداد الكلاب في الشوارع. وتؤكد أن ملف التعايش بين المواطنين والكلاب في مصر لا يزال يفتقر إلى التنظيم، مما يجعل من الصعب لوم من يخشاها، أو من يتعامل معها بدافع الرحمة.

وتتعزز الانتقادات الموجهة للإعلانات الترفيهية في وقت تتزايد فيه الأحاديث عن ارتفاع معدلات الفقر. فبينما صدر آخر تقرير حكومي مصري عن معدلات الفقر في عام 2020 بنسبة بلغت نحو 30 في المائة، تتوقع تقارير غير رسمية ارتفاع هذه النسبة مع تراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وتأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر حيوانات أليفة كلاب ضالة رفاهية الحيوانات انتقادات اجتماعية أوضاع اقتصادية

United States Latest News, United States Headlines