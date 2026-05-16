توجيهات سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان بخصوص فضائل العشر من ذي الحجة وأحكام الأضحية

دعوة من المفتي العام للمملكة للجد والاجتهاد في الطاعات خلال عشر ذي الحجة، مع شرح لأحكام صيام يوم عرفة وضوابط من نوى الأضحية والتحذير من المعاصي.

مع اقتراب حلول شهر ذي الحجة، الشهر المبارك الذي يختتم به العام الهجري وتتجه فيه القلوب نحو مكة المكرمة، وجه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، و الشيخ صالح الفوزان ، رسالة إيمانية وتربوية عميقة إلى كافة المسلمين في شتى بقاع الأرض، يحثهم فيها على استثمار هذه الأيام العظيمة والجد والاجتهاد في العبادات .

تأتي هذه التوجيهات في وقت حاسم حيث دعت المحكمة العليا في المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مما يجعل المؤمن في حالة من الاستعداد الروحي لاستقبال هذه الأيام التي تفيض بالرحمات والمغفرة. وقد أكد سماحته أن العشر الأوائل من هذا الشهر تمثل فرصة ذهبية لا تعوض لكل مؤمن يسعى للتقرب من خالقه وتطهير نفسه من الخطايا، حيث أنها أيام متميزة في ميزان الحسنات، وتتطلب من المسلم بذل أقصى جهده في الطاعات والقربات، لأنها فترة زمنية قصيرة في عدد أيامها ولكنها عظيمة جداً في أجرها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، وهي من أفضل أيام السنة على الإطلاق.

وقد استند سماحة الشيخ الفوزان في توجيهاته إلى السنة النبوية المطهرة التي رسمت للمسلم طريق الفلاح في هذه الأيام، مشيراً إلى أن العمل الصالح في هذه العشر هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ومستشهداً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام تفضل على غيرها من أيام السنة كافة، حتى أنها تفوق في فضلها ومكانتها الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة استثنائية وهي من خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.

ومن هنا، شدد سماحته على ضرورة أن يوازن المسلم في عبادته بين أداء الفرائض التي هي الركن الأساسي والقاعدة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبين الإكثار من النوافل التي ترفع الدرجات وتكفر السيئات وتجبر النقص في الفريضة. وأشار إلى أن هذه الأيام هي الموسم الرباني الذي منّ الله به على عباده لذكر اسمه وتوحيده وإعظامه، كما جاء في الآية الكريمة التي تحث على ذكر اسم الله في أيام معلومات، والتي اتفق جمهور العلماء والمفسرين على أنها العشر من ذي الحجة.

لذا، فإن المسلم مدعو لملء كل لحظة من وقته بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والحرص على صلاة النوافل والصدقات الجارية، والابتعاد التام عن كل ما يغضب الله من المعاصي والآثام والمنكرات، ليكون في حالة من الصفاء الروحي الكامل والتقرب الإيماني الخالص. وفي سياق إرشادي مفصل، ركز سماحة المفتي على أهمية صيام يوم عرفة لغير الحاج، مبيناً الفضل العظيم والجزيل لهذا الصيام الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، وهو ما يفتح باب الأمل والتوبة والرجوع إلى الله أمام الجميع.

كما قدم توجيهاً فقهياً هاماً ودقيقاً لمن نوى تقديم الأضحية، وهو ضرورة الإمساك التام عن قص الشعر أو تقليم الأظافر أو إزالة أي شيء من البشرة منذ لحظة رؤية هلال ذي الحجة وحتى إتمام عملية الأضحية، وذلك عملاً بحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي يضبط هذه المسألة الشرعية. وأوضح أن الأضحية ليست مجرد شعيرة مادية أو توزيع للحوم، بل هي تعبير إيماني عن التضحية والفداء والتقرب إلى الله واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكبشين أملحين أقرنين، مما يجسد روح العبادة والامتثال لأمر الله.

واختتم سماحته نصائحه بالدعاء الصادق من أعماق القلب بأن يوفق الله المسلمين جميعاً لطاعته ومرضاته، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذه الأيام فاتحة خير وبركة ورخاء على الأمة الإسلامية جمعاء، داعياً إلى التآلف والتراحم والتمسك بالقيم الإسلامية السامية في هذه المناسبة المباركة لتعزيز الروابط الإيمانية والاجتماعية





