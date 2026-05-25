توتنهام ينجو من الهبوط ويبدأ ثورة إعادة البناء ونتائج مثيرة في رولان غاروس ومونديال كولومبيا

تفاصيل خطة بيتر تشارينغتون لإنقاذ توتنهام هوتسبير بعد موسم كارثي، ومتابعة لنتائج بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وإعلان قائمة منتخب كولومبيا لكأس العالم.

شهدت الساحة الرياضية العالمية مجموعة من التطورات الدراماتيكية والمثيرة في مختلف الألعاب، حيث تصدر المشهد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الذي عاش لحظات عصيبة كادت أن تنتهي بكارثة تاريخية.

فقد تمكن الفريق من النجاة من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد موسم ثانٍ من المعاناة الفنية والإدارية التي وضعت النادي في موقف حرج للغاية. وجاء هذا الخلاص بعد فوز ثمين على نادي إيفرتون بنتيجة هدف دون رد، لينهي توتنهام موسمه في المركز السابع عشر، وهو ذات المركز الذي احله في العام الماضي، مما يعكس حالة من الركود والمستوى المتذبذب الذي شهده الفريق.

وكان النادي على أعتاب الهبوط لأول مرة منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين، وهي سابقة كانت ستمثل صدمة كبرى لجماهير النادي العريق، إلا أن تدخل المدرب روبرتو دي زيربي وتوليه المسؤولية في توقيت حرج ساهم في قيادة الفريق إلى بر الأمان في اللحظات الأخيرة. وفي أعقاب هذه النجاة، خرج الرئيس غير التنفيذي للنادي بيتر تشارينغتون ليوجه رسالة صريحة وشجاعة إلى الجماهير، معترفاً بوجود خلل بنيوي في طريقة إدارة النادي خلال السنوات الماضية.

وأعلن تشارينغتون عن التزام كامل بإعادة بناء الفريق من الجذور، مشيراً إلى أن النجاح الكروي كان في السابق يعتبر أمراً ثانوياً في عملية صنع القرار الإداري، وهو ما أدى إلى تراجع مكانة النادي وتلاشي الصفات التي كانت تميز توتنهام من حيث جودة كرة القدم والطموح العالي. وأوضح أن النادي افتقر إلى الخبرة اللازمة في المناصب القيادية الرئيسية، ولم يتم بناء تشكيلات قادرة على المنافسة الحقيقية في أقوى دوري في العالم.

وقد جاء هذا التوجه الجديد بعد رحيل دانييل ليفي الذي قاد النادي لمدة خمس وعشرين عاماً، وبدء مرحلة إعادة هيكلة شاملة بدعم من شركة إي إن آي سي وملاك النادي بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، حيث يسعى النادي الآن للاستثمار في صفقات مدروسة توازن بين الخبرة والشباب والقيادة الميدانية. وعلى صعيد آخر في عالم التنس، تواصلت الإثارة في بطولة فرنسا المفتوحة الشهيرة رولان غاروس، حيث نجح النجم الروسي أندريه روبليف، المصنف الثالث عشر عالمياً، في حجز مقعده في الدور الثاني بعد أداء قوي مكنه من التغلب على منافسه البيروفي إغناسيو بيوس.

ولم تكن مباراة روبليف هي الوحيدة المثيرة، بل شهدت البطولة منافسات شرسة، منها فوز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين في مباراة ماراثونية انتهت بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين. كما سجلت البطولة تفوق الأمريكي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا، وفوز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب، بالإضافة إلى تفوق الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو، مما يعزز من حدة المنافسة في واحدة من أعرق بطولات الغراند سلام.

وفي سياق كرة القدم الدولية، أعلن المدرب نيستور لورينزو عن قائمة منتخب كولومبيا المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتضم القائمة أسماء رنانة يتصدرها القائد المخضرم خاميس رودريغيز، صاحب الحذاء الذهبي في مونديال ألفين وأربعة عشر، إلى جانب النجم لويس دياز جناح بايرن ميونيخ.

وتأتي هذه المشاركة لتعيد كولومبيا إلى المحفل العالمي بعد غياب مؤلم عن نسخة قطر ألفين واثنين وعشرين، حيث سيسعى المنتخب الكولومبي، الذي يتأهل للمرة السابعة في تاريخه، إلى تحسين رقمه القياسي بالوصول إلى ما بعد دور الثمانية الذي حققه في البرازيل. وتضم القائمة أيضاً عناصر خبرة من الدوري الإنجليزي مثل دانييل مونوز وجيفرسون ليرما من نادي كريستال بالاس، مما يعطي المدرب خيارات تكتيكية متنوعة لخوض غمار البطولة العالمية وطموح الوصول إلى منصات التتويج





