توتنهام ينهي التعاقد مع المدافع الهولندي يان بول فان هيك من برايتون

أعلن نادي توتنهام عن التعاقد مع اللاعب الدولي الهولندي يان بول فان هيك من برايتون بعقد طويل الأمد، ليكون ثالث صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينضم المدافع البالغ من العمر 26 عاما بعد مسيرة متميزة مع برايتون شارك فيها في 131 مباراة.

أكمل نادي توتنهام الإنجليزي، الخميس، صفقة التعاقد مع لاعب كرة القدم الدولي الهولندي يان بول فان هيك ، قادما من صفوف برايتون بعقد طويل الأمد، في ثالث صفقات السبيرز في الموسم الجديد.

وقال النادي اللندني في بيان رسمي: يسعدنا أن نعلن عن توقيع عقد مع يان بول فان هيك، وهو لاعب دولي هولندي مخضرم، انضم إلى الفريق قادما من برايتون وهوف ألبيون، وقد وقع عقدا طويل الأمد مع النادي. وانضم المدافع الهولندي، البالغ من العمر 26 عاما، إلى برايتون قادما من نادي ناك بريدا الهولندي في عام 2020، لكنه لم يظهر في الفريق الأول إلا بعد عامين من التعاقد معه.

وشارك إجمالا في 131 مباراة مع برايتون، وبدأ أساسيا في 36 مباراة من أصل 38 في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق الموسم في المركز الثامن، ليضمن الفريق التأهل إلى البطولات الأوروبية. يتواجد فان هيك حاليا في كأس العالم لكرة القدم 2026 مع المنتخب الهولندي إلى جانب زميله مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، الذي لعب إلى جانبه في مباراة هولندا الافتتاحية ضد اليابان.

يعد فان هيك ثالث صفقة يبرمها توتنهام هذا الصيف بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون عقب انتهاء عقده مع ليفربول، وقلب الدفاع الأرجنتيني ماركوس سينيسي من بورنموث





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