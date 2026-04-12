توتر جديد في العلاقات الأمريكية الإيرانية: اتهامات متبادلة وفشل مفاوضات إسلام أباد

شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيداً جديداً مع تبادل الاتهامات بفشل المفاوضات في إسلام أباد، حيث اتهمت إيران الولايات المتحدة بالبحث عن ذريعة لإنهاء المحادثات، بينما اتهمت واشنطن طهران بعدم تقديم التنازلات المطلوبة. يتناول الخبر تفاصيل الخلافات حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك الملف النووي، مضيق هرمز، والعقوبات، ويسلط الضوء على عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين، مما يعقد فرص التوصل إلى اتفاق.

نقلت وكالة أنباء فارس ال إيران ية، عن مصدر مقرب من وفد التفاوض، تصريحاً يفيد بأن الوفد الأمريكي كان يبحث عن حجة لمغادرة طاولة ال مفاوضات . وأفادت الوكالة نقلاً عن المصدر ذاته، بأن الحكومة في طهران لا تعتزم عقد جولة جديدة من المباحثات مع واشنطن في الوقت الحالي. وأوضح المصدر أن سلوك الوفد الأمريكي يظهر عدم استعداد الإدارة الأمريكية لخفض سقف توقعاتها والتوصل إلى اتفاق.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة طالبت بمكاسب خلال المفاوضات لم تتمكن من تحقيقها عسكرياً خلال فترة الصراع، مما يعكس وجهة نظر إيران بأن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق أهدافها من خلال الضغط والمفاوضات بدلاً من الحوار الجاد. وتعتقد طهران أن واشنطن لم تكن جادة في التوصل إلى حلول توافقية.\في سياق متصل، كان نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، قد أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، أن المفاوضات بين البلدين في إسلام أباد قد انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق ملموس. وأشار فانس إلى أن إيران لم تقدم التعهدات المطلوبة من قبل الولايات المتحدة، مؤكداً على ضرورة حصول واشنطن على ضمانات قاطعة بأن إيران لن تسعى للحصول على أسلحة نووية أو التقنيات اللازمة لإنتاجها. من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن محادثات إسلام أباد تركزت على عدة قضايا رئيسية، بما في ذلك مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني، ومسألة تعويضات الحرب، ورفع العقوبات المفروضة على طهران، بالإضافة إلى إنهاء كامل للعداء ضد إيران والمنطقة. وأشار بقائي في تدوينة على منصة إكس، إلى أن بلاده لم تنس بعد عدم وفاء الولايات المتحدة بوعودها وسلوكها السيئ النية السابق. هذه التصريحات تعكس التوتر المستمر بين الطرفين، وعدم الثقة المتبادلة، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل. ويثير هذا الموقف تساؤلات حول آفاق الحوار المستقبلي بين البلدين في ظل هذه الظروف.\إضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي عن وقف مؤقت للضربات على إيران لمدة أسبوعين، بشرط الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز. في المقابل، تطرح إيران شروطاً عدة للموافقة على أي اتفاق، بما في ذلك الحصول على ضمانات بعدم شن هجمات جديدة على أراضيها، ورفع العقوبات الاقتصادية، والاعتراف ببرنامجها النووي السلمي، وإعادة الأصول المجمدة، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة، بالإضافة إلى بروتوكول جديد لعبور مضيق هرمز. وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب وصف المقترح الإيراني المكون من 10 بنود بأنه معقول وقابل للتفاوض، فقد أعلن نائبه ومتحدثة باسم البيت الأبيض في وقت لاحق أن مطالب إيران غير مقبولة، مما يشير إلى وجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين الجانبين وتعقيد عملية التفاوض. هذا التباين في المواقف يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، ويسلط الضوء على مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق دائم ومستدام





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة مفاوضات الملف النووي العقوبات

United States Latest News, United States Headlines