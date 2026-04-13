توترات في الشرق الأوسط وأوروبا: دعوات لفتح مضيق هرمز وهزيمة في الانتخابات المجرية

في خضم التوترات المتصاعدة، يدعو رئيس الوزراء الأسترالي إلى فتح مضيق هرمز، بينما يعترف رئيس الوزراء المجري بالهزيمة في الانتخابات. تسلط هذه التطورات الضوء على المشهد السياسي المتوتر في الشرق الأوسط وأوروبا، وأهمية الدبلوماسية والتعاون الدولي.

في تطورات متسارعة، دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى الحفاظ على فتح مضيق هرمز ، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تطلب من أستراليا المساعدة في فرض أي حصار محتمل.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هدد فيها بفرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى أو الخارجة من المضيق، وذلك بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.

عبر ألبانيز عن رغبة أستراليا في استمرار المفاوضات، وإنهاء الصراع، وضمان حرية الملاحة في المضيق وفقًا للقانون الدولي. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمر برفع درجة الاستعداد القتالي، تحسبًا لإمكانية عودة المواجهة مع إيران، مما يعكس تصاعد التوتر في المنطقة.

من جهة أخرى، وفي أعقاب فشل مفاوضات السلام، أعربت عدة دول عن دعوتها للولايات المتحدة وإيران لتمديد الهدنة واستئناف المحادثات، سعيًا لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وفي سياق منفصل، أقر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالهزيمة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، واصفًا النتيجة بأنها مؤلمة.

ألقى أوربان كلمة مقتضبة في مقر حملته الانتخابية، وهنأ الحزب الفائز، معربًا عن احترامه لعملية الديمقراطية. شهدت الانتخابات المجربة إقبالًا كثيفًا من الناخبين، خصوصًا في المدن و بين الشباب، مما يشير إلى تحول محتمل في المشهد السياسي المجري.

الانتخابات المجرية التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الناخبين، كانت محل اهتمام دولي واسع، خصوصًا من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. وكانت هناك متابعة دقيقة من المجتمع الدولي، مما يعكس الأهمية الجيوسياسية للنتائج.

وقبل الانتخابات، كان أوربان يحظى بدعم قوي من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي أشار إلى دعم أوربان في معركة مكافحة الهجرة والدفاع عن الحضارة الغربية.

هذه الأحداث المتلاحقة تسلط الضوء على المشهد السياسي المتوتر في الشرق الأوسط وأوروبا، وتبرز أهمية الدبلوماسية والتعاون الدولي في مواجهة التحديات.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز الولايات المتحدة أستراليا إيران الانتخابات المجرية

United States Latest News, United States Headlines