توتر جديد بين الحوثيين وقبيلة خولان على أرض تجارية في صنعاء

القيادة الحوثية تسعى لشراء أرض تجارية في صنعاء عبر ضغط على قبيلة خولان، ما أدى إلى رفض القبيلة وتشكيل لجنة قانونية لحماية الملكية، في ظل تزايد الاحتقان الشعبي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية.

أعلن مجلس مؤسّسة جماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن فتح جبهة جديدة من التوتر مع قبيلة خولان ، إحدى أكبر القبائل التي تحيط بالمدينة، في ظل تصاعد مؤشرات الاحتقان الشعبي وتوسّع رقعة الفقر والاحتقان في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

يأتي هذا التطوّر على خلفية محاولات الحوثيين انتزاع قطعة أرض إستراتيجية تقع في موقع تجاري حيوي يطل على ثلاثة شوارع رئيسية في صنعاء، بغرض بيعها لتاجر مقرب من القيادة. وقد سعى علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة ورئيس وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، إلى إقناع وجهاء قبيلة خولان بالموافقة على نقل ملكية الأرض التي تعود للجمعية التعاونية الخاصة بالقبيلة، إلا أن طلبه قوبل برفض واسع من قبل أعيان القبيلة التي أكدت أن الأرض ملكية عامة لا يحق لأحد تحويلها أو بيعها





