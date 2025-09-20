توترات جيوسياسية وتطورات اقتصادية: روسيا وإستونيا والصين والولايات المتحدة

تشهد الساحة الدولية تطورات متسارعة، حيث تنفي روسيا انتهاك مجال إستونيا الجوي، بينما يعلن ترمب عن لقاء مع شي جينبينغ ويوقع أمراً تنفيذياً بشأن التأشيرات.

في تطورات متلاحقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها المقاتلة لم تنتهك المجال الجوي ل إستونيا ، مؤكدةً أنها حلقت فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق في طريقها من شمال غرب روسيا إلى جيب كالينينجراد الروسي. جاء هذا الرد بعد أن أعلنت حكومة إستونيا عن انتهاك المجال الجوي من قبل ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميج-31 لمدة 12 دقيقة. وأوضحت الوزارة الروسية أن الرحلة تمت وفقاً للقواعد الدولية المنظمة للمجال الجوي، دون أي انتهاك لحدود الدول الأخرى، مستشهدةً بعمليات تفتيش مستقلة لتأكيد ذلك.

في سياق متصل، يتصاعد التوتر بين روسيا والدول الغربية، حيث حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف من رد فعل قوي لبلاده في حال اعتماد اتفاقية بشأن إقامة «لجنة دولية» لفحص مطالب أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعرب وزير الاقتصاد الإسباني عن دعم بلاده لجهود المفوضية الأوروبية لتسييل الأصول الروسية المجمدة، مما يشير إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على موسكو.\على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن لقاء مرتقب مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة «أبيك» التي ستعقد في كوريا الجنوبية الشهر المقبل. جاء هذا الإعلان بعد محادثة هاتفية وصفها ترمب بـ«المثمرة جداً»، وأشار إلى خططه لزيارة الصين مطلع العام المقبل، مع زيارة مماثلة للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق. ووفقاً لترمب، فقد تم إحراز تقدم في عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك التجارة والتعامل مع الحرب في أوكرانيا والاتفاق المحتمل بشأن تيك توك. من جانبه، طالب شي جينبينغ بتجنب القيود التجارية الأحادية الجانب والحفاظ على بيئة تجارية غير تمييزية للشركات الصينية. كما أشار إلى أن الصين تحترم إرادة الشركات وتدعم الحوار التجاري القائم على قواعد السوق للتوصل إلى حلول متوافقة مع القانون الصيني. هذه اللقاءات والمحادثات تعكس تعقيد العلاقات الدولية وتأثيرها على القضايا الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.\في سياق آخر، وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بشأن تأشيرات «البطاقة الذهبية»، والذي يتضمن رسوماً سنوية جديدة بقيمة 100 ألف دولار أميركي لطلبات الحصول على تأشيرة «إتش- 1 بي». يهدف هذا الإجراء إلى تعديل برنامج العمال الأجانب ذوي المهارات العالية، والذي تعرض لانتقادات في السابق. تستهدف تأشيرات «إتش- 1 بي» استقطاب الكفاءات الأجنبية المتميزة للعمل في الوظائف ذات المهارات العالية التي تجد الشركات صعوبة في شغلها بالمواطنين الأميركيين المؤهلين. ومع ذلك، تحول البرنامج في بعض الأحيان إلى وسيلة لجلب عمال أجانب يقبلون رواتب أقل، مما أثار جدلاً حول تأثير ذلك على سوق العمل الأميركي. يذكر أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب كانت قد حصلت على تأشيرة عمل «إتش1- بي» في عام 1996





روسيا إستونيا الولايات المتحدة دونالد ترمب شي جينبينغ العلاقات الدولية الاقتصاد

