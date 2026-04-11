توترات متصاعدة حول إدارة مضيق هرمز: خلافات أمريكية إيرانية تعرقل المفاوضات

تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حول إدارة مضيق هرمز، مع استمرار الخلافات بشأن آليات الإشراف والسيطرة على الممر المائي الحيوي. عبور سفن أمريكية للمضيق يثير التساؤلات، بينما تستمر المفاوضات في محاولة للتوصل إلى حل.

خلافات أمريكية إيران ية تتصاعد حول إدارة مضيق هرمز ، مع استمرار التوتر بين الجانبين بشأن آليات الإشراف على الممر المائي الحيوي. شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة من ال مفاوضات بين الوفدين الأمريكي وال إيران ي، ولكنها لم تسفر عن تقدم ملموس حتى الآن، حيث تباينت وجهات النظر بشأن عدة قضايا رئيسية.

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن عبور المدمرتين الأمريكيتين «فرانك بيترسون» و«مايكل ميرفي» لمضيق هرمز، وتنفيذهما لعمليات في الخليج، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار مهمة لضمان خلو المضيق من الألغام البحرية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إلى أن قواتها بدأت في تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام، معربة عن عزمها على توفير ممر ملاحي آمن لتسهيل حركة التجارة العالمية. في المقابل، نفت طهران بشدة التقارير التي تحدثت عن عبور السفن الأمريكية للمضيق، مؤكدةً على سيادتها عليه. وقد أثار هذا التضارب في التصريحات حالة من عدم اليقين بشأن الوضع في المضيق، وألقى بظلاله على المفاوضات الجارية.\تعتبر قضية إدارة مضيق هرمز محور الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتمسك طهران بالسيطرة على المضيق وفرض رسوم على السفن المارة، بينما تطالب واشنطن بإدارة مشتركة تضمن حرية الملاحة. نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن الجانب الإيراني رفض مقترح الإدارة المشتركة، مما يعقد جهود التوصل إلى اتفاق. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية إيرانية بأن الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية تبادلت نصوصاً مكتوبة حول القضايا المطروحة للنقاش، ورجحت عقد جولة أخرى من المفاوضات خلال نهاية الأسبوع. يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره جزء كبير من التجارة النفطية، وأي توترات فيه قد تؤثر بشكل كبير على أسعار الطاقة والإمدادات العالمية. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تزداد أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن استقرار المنطقة وحرية الملاحة.\الخلاف حول مضيق هرمز يمتد إلى أبعاد أوسع، بما في ذلك التوتر العام بين البلدين بشأن قضايا الأمن الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني. تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، بينما تهدف طهران إلى الحفاظ على دورها كقوة إقليمية مؤثرة. تشير التحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة إلى تصاعد حدة التوتر، حيث قامت كل من واشنطن وطهران بتعزيز وجودهما العسكري. يؤكد هذا الوضع على الحاجة الملحة إلى الحوار البناء والمفاوضات الهادفة لحل الخلافات القائمة. يتطلب ذلك من الجانبين تقديم تنازلات والتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر تدخل الأطراف الإقليمية والدولية لدعم جهود السلام والمساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. التحديات كبيرة، ولكن السلام والاستقرار يظلان الهدف المنشود الذي يجب على الجميع السعي لتحقيقه





مضيق هرمز إيران الولايات المتحدة خلافات مفاوضات أمن إقليمي الخليج

