توترات دبلوماسية وصراعات سياسية: بين مراكز الشرطة الصينية السرية وسباق الرئاسة الأميركية 2028

تقرير مفصل يتناول إدانة مواطن أميركي بإدارة مركز شرطة سري لصالح الصين في نيويورك، بالتزامن مع تحليل لاستطلاعات الرأي حول المرشحين المحتملين للرئاسة الأميركية لعام 2028.

شهدت الولايات المتحدة تطورات قضائية وأمنية لافتة تتعلق بالتدخلات الخارجية على أراضيها، حيث أُدين المواطن الأميركي لو جيان وانغ بتهمة إدارة ما وصفته السلطات الفيدرالية بأنه أول مركز شرطة سري تابع للحكومة الصين ية يتم الكشف عنه في الولايات المتحدة .

هذا المركز، الذي اتخذ من حي تشاينا تاون في مانهاتن بمدينة نيويورك مقراً له مطلع عام 2022، كان يعمل تحت توجيهات مباشرة من وزارة الأمن العام الصينية. وقد خلصت هيئة المحلفين إلى أن وانغ، البالغ من العمر 64 عاماً، عمل كعميل غير شرعي لصالح بكين، كما أُدين بتهمة عرقلة سير العدالة نتيجة قيامه بإتلاف أدلة حيوية كانت مرتبطة بأنشطة المركز السرية.

وأكد جيمس بارناكل جونيور، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن وانغ استخدم هذا المركز لاستهداف المعارضين الصينيين المقيمين في نيويورك، وذلك تنفيذاً للأجندة السياسية للحكومة الصينية التي تسعى لفرض سيطرتها حتى خارج حدودها الجغرافية. ولا يعد هذا المركز حالة فردية، إذ تشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية إلى رصد أكثر من مائة مركز مشابه موزعة على ثلاثة وخمسين دولة حول العالم، وسط اتهامات صريحة لبكين باستخدام هذه المقار لمراقبة المواطنين الصينيين في الخارج وترهيب النشطاء السياسيين.

وفي المقابل، تنفي الصين هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن هذه المقار ليست مراكز شرطة سرية، بل هي مجرد مكاتب خدمية تهدف لتقديم المساعدة الإدارية للمواطنين الصينيين، مثل تجديد رخص القيادة وتقديم الدعم خلال الأزمات الصحية مثل جائحة كورونا. وفي سياق متصل بالتوترات الأميركية الصينية، تتقاطع هذه القضايا الأمنية مع التحركات الدبلوماسية رفيعة المستوى، حيث قام الرئيس دونالد ترمب بزيارة إلى الصين لعقد قمة مع نظيره الرئيس شي جينبينغ.

تناولت هذه القمة مجموعة واسعة من الملفات الشائكة التي تتراوح بين التجارة الدولية والصراعات الجيوسياسية في إيران والوضع المتأزم في تايوان. وقد أعربت بكين عن رغبتها في رؤية مرونة ملموسة في الموقف الأميركي تجاه تايوان، خاصة فيما يتعلق بصفقات بيع الأسلحة المتقدمة للجزيرة، وهو ملف يمثل خطاً أحمر بالنسبة للصين.

وفي موازاة ذلك، برزت قضايا قانونية أخرى تعزز فرضية التغلغل الصيني، مثل حالة إيلين وانغ، عمدة مدينة أركاديا في جنوب كاليفورنيا، التي وافقت على الإقرار بالذنب بتهمة العمل كعميلة غير شرعية للحكومة الصينية. تعكس هذه السلسلة من الأحداث حالة من الصراع الخفي والعلني بين القوتين العظميين، حيث تتشابك ملفات التجسس والعمليات السرية مع المناورات الدبلوماسية والاقتصادية، مما يجعل العلاقة بين واشنطن وبكين في حالة من الترقب الدائم والتوتر المستمر.

أما على الصعيد الداخلي الأميركي، فقد بدأت ملامح السباق الرئاسي لعام 2028 في التبلور مبكراً، وسط تنافس محموم داخل الحزب الجمهوري حول هوية المرشح الأوفر حظاً لخلافة الرئيس دونالد ترمب. وبحسب استطلاع رأي حديث أجرته شركة أطلس إنتل في أوائل شهر مايو، برز وزير الخارجية ماركو روبيو كمرشح مفضل لدى القاعدة الجمهورية بنسبة بلغت 45.4 في المائة، متفوقاً بفارق واضح على نائب الرئيس جي دي فانس الذي حصل على 29.6 في المائة.

هذا التحول يعكس صعوداً ملحوظاً في مكانة روبيو السياسية خلال الولاية الثانية للرئيس ترمب، رغم أن صورته العامة لدى الناخبين لا تزال منقسمة، حيث يراه 51 في المائة بنظرة سلبية مقابل 46 في المائة بنظرة إيجابية. في المقابل، يواجه فانس تحديات أكبر في القبول الشعبي، إذ بلغت نسبة الانطباع السلبي عنه 58 في المائة. أما المنافسون الآخرون مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وفيفيك راماسوامي، وحاكم تكساس غريغ أبوت، فقد تراجعت فرصهم بشكل ملحوظ في هذا الاستطلاع.

ومن المثير للاهتمام تذكر العلاقة المتذبذبة بين ترمب وروبيو، التي بدأت بتوترات حادة في انتخابات 2016 حينما وصفه ترمب بلقب ماركو الصغير، قبل أن تتحول إلى تحالف سياسي استراتيجي في المرحلة الحالية. إن هذا التنافس المبكر يشير إلى أن الصراع على قيادة اليمين الأميركي سيكون شرساً، وسيتأثر بشكل كبير بنجاحات أو إخفاقات السياسات الخارجية والداخلية التي تتبناها الإدارة الحالية





